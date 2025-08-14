Такі зміни зроблять продаж автомобілів більш зручним і прозорим для бізнесу.

У Кабміні прийняли постанову щодо практичної реалізації закону №4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

"‎Звільнено суб’єктів господарювання від обов’язку перереєстрації на себе транспортного засобу, який перебував на державній реєстрації, для його подальшого продажу", ‎– написав державний діяч.

Таким чином, підприємцям більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж. Нові правила є особливо важливими для компаній, які займаються оптовою чи роздрібною торгівлею транспортом.

Відео дня

Як зазначають в Інституті досліджень авторинку, до останнього часу в схемі продажу автомобілів був присутній "‎зайвий"‎ етап.

Для легального перепродажу автомобіля компанія мала спершу оформити його на себе. Це вимагало часу, грошей, а також зайвих зусиль від сервісних центрів.

Однак тепер, якщо автомобіль є вже зареєстрованим, перереєстрацію на підприємця не треба робити. Він може продати авто далі, без зміни формального власника. Це зменшить бюрократію, пришвидшить обіг товару та зменшить витрати на послуги сервісних центрів.

За словами порталу Autoconsulting, до цього моменту "99% авторинку перебувало в тіні і без сплати податків".

Однак тепер не потрібно шукати обхідні схеми для розміщення автомобіля на майданчику, маскуючи діяльність під послуги стоянок, інформаційно-консультаційних центрів тощо, оскільки торгувати автотранспортом можна буде напряму, без етапу проміжної реєстрації на себе.

Ринок вживаних автомобілів – інші новини

Нещодавно стало відомо, що минулого місяця український автопарк поповнили понад 22 тисячі вживаних легкових авто, що ввезли з-за кордону. Найбільш популярними виявилися бензинові автомобілі. Одразу за ними йдуть електрокари та дизельні авто, тоді як гібриди та автомобілі з ГБО користувалися набагато меншою популярністю.

Список найбільш затребуваних моделей очолили Volkswagen Golf, Tesla Model Y та Renault Mégane. Замикає десятку Volkswagen Passat.

Також нагадаємо, що раніше фахівці порадили три вживані автомобілі, які мають високу надійність і при цьому коштують не дуже дорого.

Вас також можуть зацікавити новини: