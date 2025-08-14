Під впливом засобів радіоелектронної боротьби дрон різко змінив траєкторію польоту і врізався в дах будинку.

У російському місті Ростов-на-Дону засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) придушили дрон, та так, що він врізався в житловий будинок, унаслідок чого постраждали 13 осіб.

Про це повідомили "Важные истории". "Ймовірно, на траєкторію його польоту вплинула робота російської РЕБ", - зазначається в повідомленні.

За словами т.в.о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, унаслідок влучання дрона двоє людей доправлено в лікарню у важкому стані, з пошкодженої будівлі евакуювали мешканців.

"Важные истории" звернули увагу на той факт, що на відео, яке потрапило в соцмережі, зафіксовано, як БПЛА різко повернув праворуч, почав знижуватися в районі ЖК "Сквер" на Будьонівському проспекті, після чого пролетів ще приблизно 2 км і врізався в дах житлового будинку.

Низка експертів припустили, що атака на житловий будинок була не навмисною, а стала результатом роботи російських засобів РЕБ.

Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук написав у Telegram: "Ось так буває, коли аналагавнет ППО завдає (удар - УНІНА)".

На думку аналітиків, у Москві скористаються цією ситуацією на зустрічі кремлівського лідера Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, якого переконуватимуть, що "у всьому" винна Україна.

Удари по РФ

Нещодавно Bloomberg повідомив, що Росія розмістила свої системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ближче до кордону з Естонією. Зокрема, військові РФ доставили додаткове обладнання для придушення сигналів у район Кінгісеппа, який розташований приблизно за 20 км від естонського кордону.

Росіяни використовують таке обладнання у війні проти України для придушення навігаційних сигналів дронів, робота таких систем провокує перешкоди в роботі GPS.

