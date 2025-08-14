Трамп "налаштований серйозніше, ніж будь-коли, і гранично прямолінійно", зазначають американські чиновники.

Ставки для президента Дональд Трамп на п'ятничній зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним вкрай високі - як щодо війни в Україні, так і щодо власного авторитету. І, як пише Axios, три радники, присутні при обговоренні Трампом саміту, твердо впевнені, що американський лідер не блефує.

"Це вже не просто "пробна зустріч", як спочатку називав її Трамп. Не після того, як він приватно повідомив президенту України Володимиру Зеленському та лідерам НАТО, що його мета - припинення вогню, а потім публічно пригрозив Путіну "дуже серйозними наслідками", якщо той не погодиться припинити бойові дії", - пише видання.

Один з американських чиновників зазначив, що Трамп "налаштований серйозніше, ніж будь-коли, і гранично прямолінійно", і хоче показати це всьому світу.

Відео дня

"Тепер відповідальність лежить на Путіні: погодитися на припинення вогню або продемонструвати реальні дії, інакше будуть серйозні наслідки. Путін має продемонструвати дуже позитивні дії", - додав він.

Інший чиновник підкреслив, що це саме Путін "умовив Трампа", потім запропонував цю зустріч, і тепер він має її провести. Але якщо зустріч провалиться і не буде жодних серйозних наслідків, погрози Трампа в майбутньому звучатимуть дедалі нещиріше.

Як підсумок, за результатами зустрічі можливі три можливі варіанти розвитку подій, пише Axios.

1. Якщо Трамп доб'ється беззастережного припинення вогню

Це стане першою багатоденною паузою в бойових діях з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Це також буде перший відчутний прогрес через понад 200 днів після початку нестабільного мирного процесу Трампа.

"І це може відкрити шлях до змістовних мирних переговорів, незважаючи на непримиренні позиції, які наразі займають воюючі сторони. Зеленський неодноразово заявляв, що серйозні переговори можуть початися тільки під час перемир'я", - пише видання.

2. Якщо Путін не зрушить із місця

Світу здасться, що він дивився Трампу в очі на території США і оком не моргнув, ідеться в статті.

На це Трамп може відповісти подальшими заходами щодо обмеження експорту російської нафти. Він також може збільшити постачання зброї в Україну.

"Протягом кількох місяців загальна думка полягає в тому, що ми можемо обрушити російську економіку хоч завтра", - повідомив Axios третій високопоставлений американський чиновник. "Є кілька кроків, щоб їх зруйнувати. Більшість із них походять від Міністерства фінансів. Деякі - від Міністерства юстиції".

3. Крім того, існує ймовірність, що Путін відповість на ультиматум Трампа фразою "так, але".

Путін у принципі погодився з попередніми вимогами Трампа про припинення вогню, але наполягав на "роз'ясненнях" і попередніх умовах. При цьому Трамп у середу не заявив прямо, що Путін має погодитися на негайне припинення вогню, а лише сказав, що введе санкції, якщо вважатиме, що Путін не бажає припиняти війну.

"Це залишає простір для маневру обом сторонам, хоча радники Трампа наполягають, що він покине стіл переговорів із чітким розумінням серйозності намірів Путіна", - пише Axios.

Зустріч на Алясці - останні новини

У Кремлі заявили, що зустріч політиків розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом із бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів.

У Кремлі додали, що головною темою зустрічі Путіна і Трампа стане "українське врегулювання", однак лідери обговорять також і двосторонні відносини.

Також Ушаков повідомив, що президенти США і РФ проведуть спільну прес-конференцію за підсумками саміту на Алясці. За його словами, переговори Путіна і Трампа у складі делегацій пройдуть за формулою "5 на 5".

Вас також можуть зацікавити новини: