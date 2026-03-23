Судячи з відео, Іран має ще великий запас нешкоджених ракет.

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) опублікував нові кадри свого підземного об’єкта, де розміщені системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Там можна побачити пускові установки та запаси контейнерів із ракетами-перехоплювачами, пише в мережі Х старший репортер BBC Фарзад Сейфікаран.

"Схоже, що Іран перемістив частину систем протиповітряної оборони в підземні тунелі, щоб захистити їх від атак", - написав він.

Військовий портал "Мілітарний" також зазначив, що на кадрах видно неушкоджену зенітно-ракетну систему іранського виробництва Khordad-15. Таку систему Іран вперше показав у 2019 році.

Зазначається, що для перехоплення повітряних цілей комплекс використовує зенітні керовані ракети Sayyad-3. За словами іранських військових, Khordad-15 здатний виявляти до шести різних цілей одночасно. Автори нагадали, що система розрахована на боротьбу як із літаками, так і з безпілотними літальними апаратами в радіусі до 150 кілометрів.

У Ірані стверджували, що Khordad-15 може виявляти літаки з технологією "стелс" у радіусі до 85 кілометрів. Зокрема, КВІР стверджує, що ці системи використовувалися для ураження винищувача F-35.

Як Іран зміг "дістати" невидимий F-35

Нагадаємо, що 19 березня стало відомо про екстрену посадку американського винищувача F-35 на авіабазі на Близькому Сході після ймовірного ураження іранським вогнем. Інцидент стався під час бойового вильоту над територією Ірану. Літак був змушений терміново перервати завдання. Наразі фахівці проводять його детальну технічну експертизу. Стан пілота задовільний.

Додамо, що винищувач F-35 становить для Ірану велику стратегічну загрозу. Його конструкція, швидкість і корисне навантаження дозволяють йому обходити передові системи оборони та вражати критично важливі цілі без попередження.

