Мобільні, швидкі, невеликі, але ефективні. Вінницькі автомайстри налагодили виробництво "міні-Хаймарсів". Так волонтери назвали саморобні установки залпового вогню.
Як йдеться в сюжеті ТСН, обладнання встановлюють на звичайні пікапи. Дальність польоту ракети понад 20 кілометрів, але при цьому наші артилеристи залишаються непоміченими і мобільними. Частину запчастин волонтери беруть із трофейної рашистської техніки.
Із коротких труб ракети вилітають із шаленою швидкістю, але головне - прицільно точно. Переобладнують пікапи незрячий вінницький волонтер разом із друзями-автомеханіками.
"Взагалі це міні-"Град"... Не завжди потрібно під'їжджати великою машиною, відпрацьовувати повний пакет снарядів для накриття. Можна працювати точково", - каже волонтер Денис Романовський. Й додає, що головне у такій установці - мобільність та швидкість.
Металевий каркас та електрику виготовляють за схемами, які дали військові. Частина запчастин - з трофейної російської техніки. Решта схем - військова таємниця. Пусковий механізм з двигунами вже встановлюють безпосередньо артилеристи.
Систему пуску щоразу удосконалюють, щоб можна було відходити на безпечну відстань перед запуском ракет.
Волонтери створили прилад для їзди військових авто вночі: що відомо
Раніше одеські волонтери розробили модель приладу для нічного керування військовими машинами. Адже вмикати фари чи габаритні вогні у прифронтовій зоні в темну пору – смертельно небезпечно.
Прилад дає змогу їхати в цілковитій темряві навіть бездоріжжям. Свою модель одеські волонтери назвали "Сова", кажуть, вона оптимальна за співвідношенням ціна-якість.