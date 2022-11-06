Металевий каркас та електрику виготовляють за схемами, які дали військові.

Мобільні, швидкі, невеликі, але ефективні. Вінницькі автомайстри налагодили виробництво "міні-Хаймарсів". Так волонтери назвали саморобні установки залпового вогню.

Як йдеться в сюжеті ТСН, обладнання встановлюють на звичайні пікапи. Дальність польоту ракети понад 20 кілометрів, але при цьому наші артилеристи залишаються непоміченими і мобільними. Частину запчастин волонтери беруть із трофейної рашистської техніки.

Із коротких труб ракети вилітають із шаленою швидкістю, але головне - прицільно точно. Переобладнують пікапи незрячий вінницький волонтер разом із друзями-автомеханіками.

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"Взагалі це міні-"Град"... Не завжди потрібно під'їжджати великою машиною, відпрацьовувати повний пакет снарядів для накриття. Можна працювати точково", - каже волонтер Денис Романовський. Й додає, що головне у такій установці - мобільність та швидкість.

Металевий каркас та електрику виготовляють за схемами, які дали військові. Частина запчастин - з трофейної російської техніки. Решта схем - військова таємниця. Пусковий механізм з двигунами вже встановлюють безпосередньо артилеристи.

Систему пуску щоразу удосконалюють, щоб можна було відходити на безпечну відстань перед запуском ракет.

Волонтери створили прилад для їзди військових авто вночі: що відомо

Раніше одеські волонтери розробили модель приладу для нічного керування військовими машинами. Адже вмикати фари чи габаритні вогні у прифронтовій зоні в темну пору – смертельно небезпечно.

Прилад дає змогу їхати в цілковитій темряві навіть бездоріжжям. Свою модель одеські волонтери назвали "Сова", кажуть, вона оптимальна за співвідношенням ціна-якість.

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