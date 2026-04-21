'Вбивця' Су-57: США показали, як виглядатиме винищувач шостого покоління для флоту (відео)

Компанія Northrop Grumman показала ролик, у якому можна бачити концепт перспективного палубного винищувача F/A-XX. Відео опубліковано на каналі американської корпорації.

Варто сказати, що це не перша демонстрація літака – Northrop Grumman вже показувала схожий концепт. Водночас, раніше публіці демонстрували статичний рендер, який залишив багато питань. Нове відео дозволяє роздивитися деталі.

Як і раніше, американці показали ніс літака, кабіну пілота та передню частину фюзеляжу.

Повітрозабірники планують розмістити у верхній частині фюзеляжу – безпосередньо за кабіною пілота. Не виключено, що таке рішення спрямоване на зниження помітності.

Носова частина є досить широкою, що дає змогу встановити великогабаритну РЛС. Кабіна, ймовірно, розрахована на одного пілота, хоча не виключено також появу двомісної модифікації.

На окремих кадрах помітні стулки, які можуть належати до внутрішніх відсіків озброєння. Можна припустити, що винищувач отримає два великих відсіки для зброї.

На думку експертів порталу The War Zone, все свідчить про те, що перед нами важкий винищувач. Літак повинен нести значне бойове навантаження, мати бойовий радіус близько 1600 кілометрів і при цьому відповідати вимогам щодо розміщення на авіаносцях.

Літак створюється, зокрема, для протидії винищувачам п’ятого покоління, таким як російський Су-57 (дехто вважає, що це не п’яте покоління, а 4++), а також китайським J-20 та J-35.

За сумою характеристик, зокрема, за показниками малопомітності новий американський винищувач повинен суттєво переважати ці літаки.

На заваді програмі можуть стати фінансові труднощі та протиріччя. Справа в тому, що наразі у США немає достатнього фінансового ресурсу, щоб одночасно забезпечувати розробку та виробництво двох винищувачів шостого покоління.

Нагадаємо, Сполучені Штати активно реалізують ще одну програму винищувача шостого покоління – F-47. Вона передбачає створення заміни для F-22 і реалізується в інтересах американських Повітряних сил. Ця програма для США є більш пріоритетною – передбачається, що F-47 здійснить перший політ вже у 2028 році.

У Європі також реалізують одразу дві програми, направлені на створення винищувачів шостого покоління. Це GCAP (Global Combat Air Programme) та FCAS (Future Combat Air System). Перспективи останньої є вкрай туманними через протиріччя, які виникли у головних підрядників – компаній Dassault Aviation і Airbus.

