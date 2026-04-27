Україна та Норвегія запускають спільне виробництво дронів

Цьогоріч Норвегія загалом планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони України.

Як повідомило Міністерство оборони України, проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок додаткових коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.

"Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв. Угода відкриває можливість масштабування виробництва українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, та посилення оборонних спроможностей обох країн", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони України вже до літа цього року.

Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

Як повідомляв УНІАН, Україна досягла значного прогресу у виробництві бойових безпілотників, здатних працювати без китайських компонентів. Це стало можливим завдяки локалізації виробництва ключових плат і деталей, що раніше імпортувалися з Китаю, та дозволяє країні зменшити залежність від зовнішніх постачальників у критичний для оборони період.

За словами Роберта Бровді, командувача Військ безпілотних систем України, нині дрони забезпечують понад 90% втрат російських сил на фронті, а локалізація виробництва дає змогу продовжувати їх випуск навіть у разі припинення постачання з Китаю.

