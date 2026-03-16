Baykar представив новий ударний дрон з ШІ та дальністю польоту понад 2000 км (відео)

K2 Kamikaze призначений для роботи на коротких або нерівних злітно-посадкових смугах.

Турецький виробник дронів Baykar представив свій найдосконаліший на сьогоднішній день ударний безпілотник - K2 Kamikaze. Про це пише Interesting Engineering.

Зазначається, що K2 Kamikaze має штучний інтелект і здатний пролітати понад 2000 кілометрів. Дрон також може нести бойову частину вагою до 200 кілограмів і діяти автономно в скоординованих групах (роях) навіть без використання GPS.

Максимальна злітна маса нового дрона становить 800 кілограмів, а максимальна тривалість польоту – 13 годин. У виданні додали, що цей безпілотник призначений для нанесення ударів углиб по стратегічній інфраструктурі та цінних цілях, що знаходяться далеко за лінією фронту.

Крім того, K2 Kamikaze розрахований на роботу з коротких або нерівних злітно-посадкових смуг. У виданні пояснили, що це дозволяє запускати дрон з більш передових баз та експедиційних аеродромів.

У виданні зазначили, що під час ранніх льотних випробувань K2 Kamikaze в Центрі льотної підготовки та випробувань Кешан п'ять дронів діяли автономно в строю, виконуючи маневри у формі літери V, лінії та ешелону над Сароською затокою. За словами представників Baykar, дрони використовували бортові датчики та власне програмне забезпечення для визначення положення інших членів рою та підтримання строю без будь-якого прямого зовнішнього втручання.

Також K2 Kamikaze оснащений системами візуальної ідентифікації цілей та автоматичного захоплення, що дозволяє йому точно вражати цілі як за заздалегідь заданими координатами, так і за допомогою візуального виявлення в реальному часі, додали у виданні.

Однією з головних особливостей K2 Kamikaze в Baykar виділяють здатність дрона орієнтуватися без сигналів GNSS. Це має вирішальне значення в сучасній радіоелектронній боротьбі.

У Baykar розповіли, що дрон визначає своє положення шляхом аналізу зображень місцевості за допомогою стабілізованої електрооптичної/інфрачервоної камери та вторинної оптичної системи з функцією нічного бачення. Для передачі команд і даних на великі відстані він використовує як радіозв'язок у межах прямої видимості, так і супутниковий зв'язок, який працює за межами прямої видимості.

Ізраїль і Японія відмовляються від Patriot на користь українських дронів

Раніше голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий оглядач Іван Тимочко заявив, що Японія та Ізраїль виявляють серйозний інтерес до українських систем боротьби з безпілотниками. За його словами, провідні технологічні країни прагнуть відійти від використання дорогих ракет проти дешевих повітряних цілей.

Тимочко зазначив, що досвід української війни змушує світових лідерів переглядати оборонні стратегії. Наприклад, Японія діє традиційно і шукає готові якісні рішення або патенти для локалізації виробництва.

