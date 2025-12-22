Російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5 та китайський Mini PC F8.

РФ адаптувала FPV-дрон "Молнія" для повітряної розвідки – окупанти встановили на нього Starlink і камеру з тривісною стабілізацією.

Про інтерактивну схему, складові та електронні компоненти російського БпЛА "Молнія-2Р" розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що раніше противник почав застосовувати FPV-камікадзе літакового типу "Молнія", який запускався зі спеціальної катапульти та наводився на ціль оператором. Згодом ворог почав використовувати модифікацію "Молнія-2" з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.

"Наразі зафіксовано нову адаптацію цього БпЛА – "Молнія-2Р", призначену для ведення повітряної розвідки. Для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11", - розповіли розвідники.

Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією, що суттєво розширює можливості спостереження та коригування.

Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту "Молнії-2Р" встановлено супутниковий термінал Starlink.

Нагадаємо, раніше експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що окупантам не шкода Starlink для ударного БПЛА. За його словами, російські окупаційні війська почали ставити на ударні дрони типу "Молнія" Starlink. Й такі установки фіксуються щодня. За словами експерта, якщо перші Starlink були прикручені як попало, то зараз вже штатно вмонтовані.

