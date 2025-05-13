Це один із кількох українських "FrankenSAM" - вантажівка, що стріляє ракетами класу "повітря-повітря".

Велика Британія вже поставила Україні вісім систем ППО Raven, ще п'ять перебувають у дорозі. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, вони збивають російські безпілотники щонайменше з 2023 року, але тільки нещодавно були показані в офіційних відеороликах. При цьому конструкція цього "вбивці дронів" досить дивна - вантажівка, озброєна ракетами класу "повітря-повітря", зазначає аналітик.

"Це дивовижна система, яка поєднує в собі автомобіль HMT 600 Supacat з удосконаленою ракетою малої дальності класу "повітря-повітря" ASRAAM", - каже полковник Королівської морської піхоти Оллі Тодд із британської військової групи Task Force.

Як зазначає Акс, суміш датчиків, пускових установок і ракет, які українські військові успадкували від СРСР, придбали на місці або отримали в дар від союзників, створила проблему під час російського вторгнення, оскільки різні компоненти не завжди були розраховані на спільну роботу.

Відео дня

У результаті з'явилася ініціатива "FrankenSAM" щодо з'єднання розрізненого обладнання, і ППО Raven - один з її яскравих представників:

"Щоб створити "Raven", британські інженери зняли старі ракетні напрямні зі старих винищувачів Королівських ВПС і прикріпили їх до вантажівок Supacat. Камери на даху вантажівок, керовані модифікованими контролерами відеоігор, спрямовують пускові напрямні і ракети ASRAAM на цілі".

При цьому дальність польоту ракети досягає 25 кілометрів, і Тодд назвав "Raven" "однією з найефективніших систем ППО малої дальності, які використовуються в Україні в даний час".

На озброєнні України перебуває також безліч інших FrankenSAM, включно з радянськими машинами, що стріляють старими американськими ракетами "повітря-повітря" з інфрачервоним і радіолокаційним наведенням, а також радянськими машинами, що стріляють радянськими ракетами "повітря-повітря".

Таке поширення FrankenSAM призвело до створення ППО меншої дальності, що цілком логічно, оскільки найпоширеніші ракети класу "повітря-повітря" мають дальність лише в десятки кілометрів, зазначає Акс. Водночас Україна найбільше потребує ракет класу "земля-повітря" великої дальності, здатних захистити міста і бази від найпотужніших російських балістичних ракет. Але тільки дві системи, американська Patriot і європейська SAMP/T, підходять для цієї мети.

ППО для України

Нагадаємо, у The New York Times із посиланням на чиновника Конгресу США повідомили, що Штати дозволили Німеччині передати Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 протиракет до ЗРК Patriot.

Також нещодавно Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

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