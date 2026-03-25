Ракетний есмінець Британії йшов до Кіпру понад три тижні

Після атаки на базу Акротірі Лондон терміново відправив HMS Dragon, але реакція виявилась повільнішою, ніж очікувалось.

Ракетний есмінець ВМС Великої Британії HMS Dragon прибув у Східне Середземномор’я для посилення оборони Кіпру після атак дронів. Однак на його перекидання знадобилося понад три тижні – 23 доби з моменту удару, пише Defence Express.

Йдеться про реакцію Лондона на атаку 2 березня, коли британську базу Акротірі було обстріляно дронами типу "Шахед" на тлі операцій США та Ізраїлю проти Іран.

Запізніла "термінова" реакція

Рішення про відправку корабля ухвалювали добу. Ще шість днів пішло на підготовку до виходу – і це, за даними Міноборони Британії, навіть швидше за стандартні терміни, які зазвичай сягають півтора місяця.

Есмінець вийшов із бази в Портсмут 10 березня, але до регіону дістався лише 24 березня. Хоча за розрахунками мав бути на місці вже 16–17 березня.

Затримка сталася через сильні шторми в Біскайська затока, а також через зупинку в Гібралтар для поповнення запасів і проведення навчань екіпажу.

Що може HMS Dragon

Есмінець класу Type 45 має потужну систему ППО: 48 пускових комірок Sylver A50 для ракет Aster 15 і Aster 30. Також він може використовувати вертоліт Wildcat і корабельну артилерію для боротьби з дронами.

Очікується, що HMS Dragon посилить захист не лише Кіпру, а й усього східного Середземноморського регіону.

Втім, ситуація показала значно глибшу проблему. У ВМС Великої Британії лише шість есмінців типу Type 45, і всі вони мають хронічні проблеми з силовими установками.

Наразі фактично боєздатними залишаються лише два кораблі – HMS Dragon і HMS Dauntless. Інші перебувають на ремонтах або модернізації. Це ставить під сумнів здатність Лондона швидко реагувати навіть на прямі загрози власним військовим базам.

Стягування сил до Близького Сходу

Як повідомляв УНІАН, близько 1000 американських військових із 82 повітряно-десантної дивізії можуть бути найближчими днями перекинуті на Близький Схід. Підготовка триває попри заяви президента США Дональда Трампа про можливе дипломатичне врегулювання з Іраном.

82-га дивізія – унікальний підрозділ армії США, здатний розгорнутися в будь-якій точці світу менш ніж за 18 годин зі своєї бази в Північній Кароліні. Вона входить до складу сил негайного реагування і вважається однією з наймобільніших у світі.

