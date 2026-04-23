РФ розпіарила комплекс 'Павлин' для прикриття точок запуску БПЛА: чи працює він насправді

Росія заявляє про розгортання комплексу "Павлин" для маскування БПЛА, але його ефективність ставлять під сумнів.

Російські пропагандистські ресурси з 2024 року заявляють про використання на фронті комплексу "Павлин", який нібито призначений для маскування систем зв’язку та точок запуску безпілотників, пише Defense Express.

За твердженнями російської сторони, система дозволяє організовувати дистанційні пуски дронів, щоб оператори не перебували поблизу стартових позицій, а також імітує радіосигнали для ускладнення визначення реального місця розташування засобів зв’язку. У таких заявах "Павлин" описується як одноразовий елемент, який має приймати на себе удар у разі виявлення.

Втім, за оцінками з відкритих джерел, підтверджених даних про реальну ефективність цього комплексу немає.

Сумніви щодо працездатності

Фахівці з радіотехнічної розвідки нагадують, що визначення джерел випромінювання відбувається за допомогою триангуляції, яка дозволяє встановлювати не лише окремі точки сигналу, а й цілі райони роботи ворожих засобів. Це ускладнює ефективність імітаційних систем маскування.

За даними Сил оборони України, лише за 21 день квітня 2026 року було уражено близько 2 тисяч одиниць російської апаратури зв’язку, включно з антенами та мережевим обладнанням. Це свідчить про системне ураження інфраструктури управління російських підрозділів.

Українські підрозділи також дедалі частіше застосовують удари по місцях зберігання дронів, а не лише по точках запуску. Зокрема, повідомляється про ураження складів безпілотників підрозділів 36-ї армії РФ силами операторів підрозділу "Рейд" Сил безпілотних систем.

Як повідомляв УНІАН, у війні між Росією та Україною формується новий етап протистояння технологій. Російські військові аналітики дедалі частіше говорять про використання роїв дронів як способу прориву української оборони.

Forbes пише, що йдеться про так звані "зони ураження" – кількакілометрові ділянки перед українськими позиціями, де будь-яке просування військ швидко виявляється та знищується завдяки масовому застосуванню безпілотників і артилерії.

