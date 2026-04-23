Не Китаєм одним: Україна знайшла альтернативного постачальника дронів, - ЗМІ

Повної незалежності від Китаю нема, але шлях обрано в цьому напрямку.

На тлі труднощів із закупівлею дронів в Китаї, Україна почала нарощувати імпорт безпілотників, вироблених у Тайвані. Про це пише Nikkei Asia.

Посилаючись на дані Тайбейського науково-дослідного інституту демократії, суспільства та нових технологій (DSET), видання зазначає, що торік експорт тайваньских дронів в Європу зріс у 40 разів – з 2,5 тисяч у 2024-му до 107 тисяч у 2025-му. Але цього року лише за січень-березень поставки склали 136 тисяч одиниць – майже на третину більше, ніж за весь минулий рік.

Основними країнами-покупцями тайванських дронів є Польща та Чехія, але, як зазначає Nikkei Asia, ці країни є лише воротами для подальшої переправки безпілотників в Україну.

Відео дня

Тайвань наразі намагається скористатися геополітичною ситуацією, коли усе більше країн занепокоєні домінуванням Китаю у постачанні готової електроніки та компонентів до неї.

"Експорт тайванських безпілотників до Європи наразі значною мірою здійснюється приватними закупівлями та спрямовується до України, тоді як нові вимоги щодо державних закупівель "без Китаю" в деяких європейських країнах створюють нові можливості для Тайваню", – каже позаштатний науковий співробітник DSET Лінь Тінг-Вей.

Однак для острівної держави виявилося непросто масштабувати виробництво. Країні не вистачає виробничих потужностей та є залежність від деяких іноземних технологій, а також залежність від Китаю за деякими компонентами і сировиною.

Тож поки що саме Китай залишається основним постачальником дронів в Європу, зокрема і в згадані Польщу та Чехію.

Проблеми із закупівлями дронів в Китаї

Як писав УНІАН, китайський уряд навмисно перешкоджає постачанню електронних комплектуючих для дрронів (двигунів, батарей, систем управління польотом) через країни Балтії та Польщу, оскільки знає, що вони призначені для українського оборонного виробництва. Такі обмеження спрямовані саме на підрив дронової промисловості України, яка критично залежить від цих поставок.

Попри певний прорив у локалізації виробництва дронів в Україні, повна незалежність від китайських компонентів залишається неможливою. Україна все ще змушена імпортувати батареї, карбон та окремі матеріали, оскільки Китай домінує на світовому ринку.

