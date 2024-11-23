На думку Романенка, росіяни ще спробують зробити один-два подібних пуски, комбінуючи їх з "кинджалами".

Росія завдала удару по Дніпру ракетою середньої дальності, але такі ракети не взяті на озброєння і, скоріш за все, перебувають на стадії тестування. Таку думку в ефірі Еспресо висловив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Щодо ракетного удару по Дніпру 21 листопада, ми маємо справу з ракетою середньої дальності. Яка її назва, на мій погляд, це другорядне питання. Головне - скільки таких ракет є у РФ та наскільки вони ефективні", - сказав він.

За словами експерта, судячи з того, що про них нічого невідомо, навіть у фаховій пресі жодної інформації не було, то це означає, що ці комплекси не взяті на озброєння:

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"Тобто як мінімум вони перебувають на стадії тестування, якщо взагалі не в експериментальній стадії. А це означає, що росіяни фактично мають одиниці таких ракет".

На його думку, росіяни ще спробують зробити один-два подібних пуски, комбінуючи їх з "кинджалами", щоб складалося враження страшної руйнівної зброї.

"Те, що падало на Дніпро, - це уламки, кожний вагою до 200 кг, але з величезною швидкістю, тому з великою кінетичною енергією. Тобто вони здатні пробивати якісь захисні шари, як бетон, але при цьому вкрай неточні. Щодо ракети, то вона має бойову частину, яка розділяється. По Дніпру стріляли ракетою, що мала шість частин, шість блоків індивідуального наведення. Ці шість блоків неточні, там точність ураження плюс-мінус починаючи з 50 м", - прокоментував науковець.

Ракетний удар по Дніпру

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада РФ вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Це перше бойове застосування такої зброї у світі.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вдарила по місту Дніпро ракетою середньої дальності із застосуванням "новітньої ракетної системи "Орєшнік" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою".

В Головному управлінні розвідки Міноборони 22 листопада поінформували, що Росія завдала удару, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кедр". Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

В ГУР зазначили, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна - оснащена шістьма суббоєприпасами.

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