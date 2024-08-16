Розробником нового російського дрона є приватна компанія "Совэлмаш".

Поки триває війна в Україні, на військово-технічному форумі "Армия-2024" у підмосковній Кубинці було представлено надпотужний дрон "Мотылек", здатний переносити фугасну авіаційну бомбу вагою 250 кг.

Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє "Мілітарний". Розробником новинки виступає приватна компанія "Совэлмаш". Розміри БПЛА суттєво перевищують габарити українських безпілотних апаратів, які отримали прізвисько "Баба Яга".

Зазначається, що в основі двигуна для гвинтів БПЛА знаходиться асинхронне мотор-колесо 318-го габариту, виконане на базі запатентованої технології суміщених обмоток "Слов'янка". Максимальна потужність складає 60 кВт.

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"Двигуни мають підвищені термін служби, надійність та нижчу собівартість, ніж аналоги з класичними обмотками. Економія електроенергії під час використання двигунів зі "Слов'янкою" становить до 40%", - йдеться у заяві компанії "Совэлмаш".

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Іншою новинкою, представленою на форумі "Армия", став великий ударний безпілотник "Гром", який виявився дуже схожим на старий радянський Ту-141 "Стриж", що здійснив перший політ ще у 1974-му.

Також широку увагу ЗМІ привернув катер-камікадзе "Мурена-300С", який виявився схожим на аналогічні вироби єменських хуситів. Спеціалісти, зокрема, звернули увагу на дуже ненадійний в воєнних умовах причіпний мотор катера.

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