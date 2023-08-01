Україні передали дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких профінансували три країни Євросоюзу, повідомив прем'єр-міністра Словаччини Людовіта Одора у Twitter.
"Допомога Україні - це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей", - написав він.
Він подякував Німеччині, Данії та Норвегії за відправку Україні словацьких САУ Zuzana 2.
Україна і Словаччина домовилися про виробництво САУ Zuzana 2 - що повідомлялося
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася зі Словаччиною про виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2. За його словами, був підписаний відповідний контракт.
"Ми працюємо і заради інших спільних виробництв: виробництва снарядів, виробництва гармат", - заявив Зеленський.
САУ Zuzana 2 - ловідка
Zuzana 2 - самохідна артилерійська установка на колісному шасі 8x8.
САУ оснащена 155-мм гаубицею, Максимальна дальність стрільби - 41 км. Може робити шість пострілів за хвилину.
Башта САУ може здійснювати поворот на 360 градусів. Екіпаж установки - три людини. Запас ходу машини - до 750 км.