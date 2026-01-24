ЗСУ і Бундесвер стануть першими арміями світу, де солдатів годуватимуть роботи

На тилових військових базах приготування їжі відтепер можна доручити роботизованим кухням зі штучним інтелектом.

У Німеччині створили роботизовану систему зі штучним інтелектом, призначену для приготування і роздачі їжі на військових базах. Компанія-розробник Circus Defence вже уклала контракти на поставку таких систем не лише Бундесверу, але й Збройним силам України.

Так, ще в грудні компанія повідомила, що уклала угоду з 3-м армійським корпусом ЗСУ про розгортання 25 автономних роботизованих систем CA-1 для "тактичного постачання харчування" на навчальних базах 3-ї штурмової бригади.

У прес-релізі зазначалося, що це перший у світі проект розгортання ШІ-систем тилового забезпечення військ в умовах активних бойових дій.

Днями Circus Defence повідомила, що уклала контракт на поставку аналогічних роботизованих кухонь ще й німецькій армії.

В компанії зауважили, що завдяки цій роботизованій системі можна організувати повноцінне цілодобове харчування для солдатів, незалежно від годин їхнього чергування чи часу повернення з навчань та операцій.

Сайт Circus Defence описує систему CA-1 як робокухню, здатну в автономному режимі готувати свіжі страви відповідно до запиту, скорочуючи потребу в кухарському персоналі на 95%. Робокухню достатньо завантажити необхідними інгредієнтами, і далі вона сама все приготує і помиє кухонне приладдя. Час приготування страви становить від трьох до чотирьох хвилин. З одного повного комплекту продуктів CA-1 здатна приготувати до 500 порцій.

