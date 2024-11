Удар по Дніпру: ЗМІ розкрили, скільки міжконтинентальних балістичних ракет має Росія

Аналітики оцінили кількісно балістичний арсенал РФ, опираючись на кілька джерел.

В ніч на 21 листопада РФ запустила по Дніпру РС-26 "Рубеж" чи іншу МБР без наслідків для України. Ця атака - перша в історії бойове застосування озброєння класу "міжконтинентальна балістична ракета". І це цілком могло бути репетицією завдання ядерного удару, пише Defence Express.

На тлі новин про цей удар виникає питання про те, скільки міжконтинентальних балістичних ракет в своєму розпорядженні може мати Росія.

Аналітики видання опираються на агреговані дані одразу з трьох джерел – The Military Balance 2024, довідник Bulletin of the Atomic Scientists по ядерному арсеналу РФ та збірника SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

В усіх трьох випадках дані наводяться станом на початок 2024 року, тому логічно, що в цих підрахунках відсутні дані по можливій наявності РС-26 "Рубеж" в розпорядженні рашистів.

На початок поточного року Росія мала в своєму розпорядженні загалом 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування, при цьому для накопичення такого арсеналу знадобилось понад два десятки років.

Російські РВСН на початок цього року мали в своєму розпорядженні:

34 МБР типу РС-20 "Воевода" (розгортання стартувало ще у 1988 році);

60 МБР типу РС-12М "Тополь-М" (розгортання стартувало у 1997 році);

18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (розгортання стартувало в 2006 році);

180 МБР РС-24 "Ярс" у шахтному варіанті (розгортання стартувало в 2010 році);

24 такі ракети в мобільному варіанті (з 2014 року);

невідома кількість МБР "Сармат";

близько восьми ракет "Авангард".

Якщо говорити про морську складову, то Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах.

Із них 112 одиниць – це РСМ-56 (або ж Р-30) "Булава", розгортання якої стартувало в 2012 році, та 80 одиниць – це РСМ-54 "Синева", розгортання якої стартувало в 2007 році.

Удар по Дніпру - Росія запустила міжконтинентальну ракету

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 листопада, Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, місто атакували ще вісім ракет іншого типу.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Росія запустила цю ракету з полігону Капустин Яр Астраханської області. Полігон був створений в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет.

Т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на удар російською міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

"Про все, що летіло (в тому числі із Капустиного Яру) куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити - написано на офіційних сторінках Повітряних Сил. Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням", - написав Ігнат.

