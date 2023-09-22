Штати могли б допомогти у реалізації власних розробок України.

Президент Володимир Зеленський під час перебування у США оголосив, що Київ домовився з Вашингтоном про спільне виробництво необхідної зброї, зокрема, систем ППО.

Defense Express припустило, про що може йти мова. У виданні одразу зазначили, що спільне виробництво ЗРК Patriot є не реалістичним варіантом, однак є багато інших засобів протиповітряної оборони.

Як зазначається, Мінстратегпром підписав поки лише три меморандуми з американськими асоціаціями зброярів:

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Global Defense & Industry Alliance;

Arizona Defense & Industry Coalition;

Utah Aerospace and Defense Assiciation.

Однак ці компанії не виробляють озброєння. Це некомерційні організації, які займаються підтримкою та захистом оборонних компаній в Аризоні та Юті. Водночас в Аризоні є підрозділи Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, RTX, Honeywell, L3 Haris та інші компанії.

"Для України, особливо в теперішніх умовах, доволі складно розраховувати на те, що, наприклад, Reytheon навипередки з Lockheed Martin побіжать створювати зараз в Україні свої заводи та проводити трансфер технологій. Тому у питанні, які саме засоби ППО разом із США може почати виробляти в Україні, напевно необхідно трохи зменшити апетити", - додає видання.

Зазначається, що прагматичним є варіант виробництва артилерійських зенітних систем для перехоплення дронів. Поріг входження у такі розробки є низьким й досяжним навіть для невеликих компаній.

Припускається, що оборонні компанії США можуть прискорити роботи з інтеграції західних ракет в радянські ЗРК. Існує інформація, що ЗРК "Бук" оснастили ракетами RIM-7. Крім того, західні зенітні ракети можна поставити на ЗРК "Стріла-10".

Такі проекти могли б зацікавити невеликі американські компанії із США. Однак корисним було б, якби Штати допомогли прискорити створення нових зенітно-ракетних комплексів чи ракет за власними напрацюваннями України.

Українська зброя

Як раніше зазначав CNN, українська оборонна промисловість розвивається небаченими темпами. Це дає змогу Києву бити далеко за межі лінії фронту.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що українська протикорабельна ракета для комплексу "Нептун" не встигла пройти весь процес випробувань перед повномасштабним вторгненням Росії. У зв'язку з цим до потрібних параметрів її доводили на полі бою - під час ударів по реальних цілях окупантів.

Нещодавно Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов показав фрагмент випробувань ракетної зброї українського виробництва.

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