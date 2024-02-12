Відзначається, що неважливо, що танк повільний і погано захищений, якщо по ньому майже нічим стріляти.

Армія Російської Федерації використовують найдосконалішу версію чотиримісного 42-тонного танка Т-62. Йдеться про взвод 5-ї танкової бригади російської армії.

Видання Forbes пише, що Т-62МВ зразка 2022 з новою оптикою, додатковою реактивною бронею, мінно-загороджувальним щитком, бронею для безпілотників і радіокерованим глушником все ще залишається Т-62. Він як і раніше має тонку броню і недостатньо потужний навіть при додатковій вазі - і як і раніше оснащений 115-міліметровою гарматою, яка не відрізняється точністю.

Такі танки імовірно знаходяться на озброєнні 5-ї танкової бригади РФ в Донецькій області. Також можливо, що танки належать 39-й мотострілецькій бригаді в Донецьку.

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Базовий Т-62МВ, побудований в 1960-х і модернізований в 1980-х роках, вже застарів, але в Росії на зберіганні знаходяться багато сотень таких танків. Тому, коли в середині 2022 року втрати російських танків в Україні перевищили тисячу одиниць - це третина довоєнних танкових сил Росії, - Кремль почав модернізувати Т-62.

Деякі з них вирушили на фронт без істотних доопрацювань. Інші отримали скромне посилення. Модернізований Т-62МВ перетворився на Т-62МВ зразка 2022 року, отримавши зовнішню реактивну броню та сучасний приціл навідника 1пн96мт-02 для головної гармати.

Т-62МВ зразка 2022, що стоять на озброєнні 5-ї гвардійської армії, мають додаткові модифікації, в тому числі плуги для викопування мін, броню з кліткою для перехоплення FPV-дронів і РЕБ RP-377.

Плуги та захист від безпілотників усувають найсерйозніші загрози, з якими щодня стикаються танкісти по обидва боки війни: міни та безпілотники FPV, але вони не усувають основних недоліків Т-62. Дизельний двигун розвиває потужність всього 620 кінських сил. Враховуючи, що Т-62МВ з трьома тоннами ЕРА і безпілотної бронетехнікою може важити більше 45 тонн, співвідношення потужності до ваги становить менше 14 кінських сил на тонну.

Сучасний Т-90м видає 26 кінських сил на тонну; один з українських американських танків М-1А1-22 кінські сили на тонну. Все це говорить про те, що Т-62 недостатньо потужний. І це впливає на його мобільність - особливо якщо він намагається пробитися через мінне поле.

Захист також залишається проблемою. Реактивна броня може подвоїти захист від деяких фугасних боєприпасів, але вона мало чим допоможе для відбиття невибухових проникаючих снарядів. Захист від безпілотників також найкраще працює проти безпілотників, які кидають гранати. Проти маневрених FPV-моделей клітина менш ефективна.

При цьому RP-377 не зможе атакувати FPV з землі. Українські оператори знайшли способи боротьби з перешкодами від RP-377 - швидше за все, шляхом швидкої зміни частот управління. Жодна з цих кваліфікацій не означає нічого особливого, поки Україна бореться з нестачею боєприпасів, що виникла через те, що республіканці в Конгресі США, які підтримують Росію, з жовтня блокують американську допомогу Україні. Неважливо, що танк повільний і погано захищений, якщо по ньому майже нічим стріляти.

Російський танк Т-62 на війні проти України - останні новини

Видання Forbes писало, що відчайдушно бажаючи замінити десятки танків, які РФ втрачає щомісяця у своїй масштабній війні проти України, і так само відчайдушно бажаючи дати новим танкам шанс пережити їх перше зіткнення з українськими військами, Росія забирає 60-річні танки Т-62 з довгострокового зберігання і оснащує додатковою бронею їх сталеві корпуси і вежі.

Втрати Росії у війні проти України станом на 12 лютого склали 6416 танків.

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