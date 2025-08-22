Віце-президент Бундестагу вважає, що Німеччина повинна підтримувати Україну "всім, що є".

У Німеччині знову поновилися заклики до передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як пише n-tv.de, про це заявив політик із Партії зелених, віцепрезидент Бундестагу Омід Нуріпур в інтерв'ю Funke Media Group.

Він зазначив, що російські військові просуваються на полі бою в Україні і закликав Німеччину збільшити підтримку.

"Здатність України вистояти не в останню чергу залежить від наших поставок зброї. Тому ми повинні підтримувати Україну всім, що у нас є, включно з крилатими ракетами", - заявив він.

При цьому він додав, що на президента США Дональда Трампа покладатися не можна, тому європейці "повинні покладатися на себе".

Щоб підтримати Україну, за його словами, Німеччина має більш послідовно застосовувати чинні санкції проти Росії, запроваджувати нові каральні заходи, наприклад, на добрива, посилювати військову підтримку і брати участь у західних гарантіях безпеки.

Німеччина та Україна

Нагадаємо, свого часу у ЗМІ нерідко фігурувала інформація про можливу передачу Києву цих ракет. Однак, влітку стало відомо, що Німеччина поки що не розглядає можливість передачі Taurus Україні.

Також раніше в Німеччині оцінили ініціативу "коаліції охочих" щодо відправки миротворців в Україну.

Так, глава німецької профспілки військовослужбовців підрахував, що кожній з великих країн, що входять до коаліції охочих, наприклад Великій Британії, Франції та Німеччині, потрібно буде відрядити в Україну щонайменше 10 000 військовослужбовців на тривалий термін, що "стане серйозним випробуванням для їхніх і без того перевантажених і недостатньо оснащених сил".

