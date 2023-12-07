До запланованих обсягів виробництва дронів росіяни наразі не наближаються, уточнив Юсов.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, скільки зброї має Росія в запасах та яка ситуація з виробництвом нового озброєння. Зокрема, за його словами, триває виготовлення ракет та дронів.

"Якщо ми говоримо про стрілецьку зброю, то в Росії її дуже багато і вистачить ще на значну кількість кадрового резерву. Радянська стрілецька зброя в Росії фактично в необмеженій кількості знаходиться", – сказав він в ефірі телеканалу "Ми Україна".

Говорячи про окремі види ракетних озброєнь, зокрема С-300, представник ГУР зазначив, що їх ще доволі багато. Це становить велику небезпеку насамперед для прифронтових населених пунктів України.

"Звичайно, це ніяка не високоточна зброя. Вона просто летить у певному напрямку і вражає те, що знаходиться в квадраті. Це зброя, яка насамперед спрямована проти цивільного населення та цивільної інфраструктури", – пояснив Юсов.

Водночас із бронетехнікою у ворога ситуація складніша. Попри заяви окупантів про виробництво нової техніки, йдеться переважно про розконсервацію і модернізацію зразків з уже існуючих запасів.

"Коли мова йде про модернізацію, є критична нестача сучасних технологій: сучасної оптики, сучасної радіоелектроніки, схем, мікрочіпів. Усе це потрібно для модернізації сучасної техніки. Тому з цим і далі в окупантів будуть проблеми. Тим не менше, є певні можливості. Триває виробництво ракетних озброєнь. Налагоджене виробництво більшою мірою ударних безпілотників. Це справді є проблемою для нас, тому що це, зокрема, наслідки обходу санкційної політики. Разом з тим, саме по собі виробництво безпілотників – це не надсучасне виробництво. Питання обсягів. До поставлених обсягів і оголошених планів вони наразі не наближаються", – констатував Юсов.

Виробництво та модернізація зброї в РФ

Нещодавно в Росії заявили, що змогли створити апаратний комплекс розпізнавання "свій-чужий" для дронів. Його нібито вже випробували. В РФ кажуть, що він підійде навіть до простих безпілотників, адже споживає небагато енергії.

Крім того, останнім часом у ЗМІ шириться інформація, що росіяни почали чіпляти на "Шахеди" термобаричний заряд. Експерти пояснили, що він діє не так, як звичайна вибухівка. Головна небезпека термобаричних зарядів полягає навіть не в площі ураження, а в неможливості сховатися від вибуху в зоні ураження.

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