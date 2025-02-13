Дві компанії хочуть поєданити ракету із планером, щоб отримати реактивний дрон.

Україна вже має власні реактивні дрони, США хочуть не відставати. Дві фірми об’єднали зусилля для розробки безпілотних літальних систем, які можуть літати на гіперзвуковій швидкості, тобто у п’ять разів швидше за звук. Про це пише видання Interesting Engineering.

Спільно працювати над проектом планують компанії Cummings Aerospace та ATRX. Вони хочуть поєднати високошвидкісну ракету з перевіреним планером. Результатом співпраці має стати дрон, який забезпечить військову перевагу армії США та її союзникам.

За основу буде взято сімейство БПЛА Hellhound, створене фірмою Cummings Aerospace. Hellhound (дослівно "Пекельний хорт") — це універсальний безпілотний літальний апарат із багатьма варіантами. Компанія нещодавно випробувала його нову версію S3. Під час випробувань він летів зі швидкістю понад 560 км на годину на половині газу.

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Компанія каже, що модульна конструкція Hellhound, надрукована на 3D-принтері, робить його надійним, доступним, смертоносним і далекобійним інструментом, який можна масштабувати відповідно до потреб клієнта.

Зі свого боку ATRX використає в спільному проекті свою ракету Air Turbo (ATR). За даними компанії, це високошвидкісна повітряно-рухова система, яка здатна літати зі швидкістю в п’ять разів вищою за швидкість звуку. Розробник запевняє, що ця ракета споживає лише 25% палива, порівняно з іншими подібними ракетами.

Компанії заявили, що вони "інтегрують двигун ATR у варіант Hellhound, призначений для високошвидкісних польотів, і почнуть дозвукові та надзвукові льотні випробування".

"Сучасне поле бою вимагає систем, які здатні летіти швидше і далі в спірний повітряний простір", — сказала Шейла Каммінгс, генеральний директор Cummings Aerospace. "Це партнерство з ATRX дозволить нам розробити БПЛА з приводом ATR, які зможуть запропонувати обидві ці характеристики в одному транспортному засобі за доступною ціною".

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