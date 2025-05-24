Сучасне поле бою доводить: недбале ставлення до технологій — фатальне, особливо коли противник має дрони, які бачать навіть те, що здається "невидимим".

Російські солдати, які намагаються уникнути виявлення українськими безпілотниками, навпаки стають для ЗСУ легкою здобиччю. Окупантам видають "плащі-невидимки", але вони не маскують, а навпаки полегшують завдання української розвідки, пише The Telegraph.

Пальта та ковдри, призначені для приховування теплового випромінювання, виявилися не лише неефективними, а й небезпечними для самих носіїв.

Цей спецодяг мав маскувати тепло тіла солдатів, роблячи їх менш помітними для тепловізорів і приладів нічного бачення. Утім, недосконала технологія виготовлення та відсутність підготовки серед військових обернули це спорядження на протилежний ефект. Замість зникнення в інфрачервоному спектрі солдати стали "чорними плямами" на теплому тлі, чітко помітними для українських FPV-дронів.

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Колишній полковник британської армії та експерт з хімічної зброї Геміш де Бреттон-Гордон каже:

"Це не плащ-невидимка. Насправді, завдяки контрасту, вони стають більш вразливими".

Українські сили, що використовують дрони з тепловізійними камерами та системами цілевказування в режимі реального часу, легко виявляють російських солдатів навіть у темряві. На відео, знятому цього тижня поблизу Лимана, видно, як військові РФ у "плащах проти дронів" прямують до позицій української 63-ї механізованої бригади, після чого потрапляють під шквальний удар FPV-дронів.

"Смішні окупанти в районі Лимана… одягли плащі проти дронів і подумали, що тепер вони в безпеці", – прокоментувала бригада.

Сховатися важко

Не кращою виявилася ситуація й із термоковдрами, які використовували інші російські підрозділи. Через відсутність інструктажу солдати залишали відкритими кінцівки чи голови, роблячи себе легкою мішенню.

"Були випадки некомпетентності російського персоналу, який явно не розуміє, як користуватися своїм обладнанням", – зазначив Нік Рейнольдс, науковий співробітник з питань сухопутних воєн Королівського інституту об’єднаних збройних сил (RUSI).

Геміш де Бреттон-Гордон підсумував: "Це справді підкреслює, як важко сховатися на сьогоднішньому полі бою... Їм потрібно закривати все тіло".

За повідомленнями, російські варіанти маскувальних костюмів коштують лише 47 доларів. У той же час українські війська користуються більш технологічними термокамуфляжними костюмами. Їх вага — близько 2,5 кг, а виготовлені вони з багатошарових матеріалів, включно з полімерними волокнами, мікроструктурами та металевими нитками.

"Наша мета — максимально надійно замаскувати військових та техніку від ворога", — заявляв раніше заступник міністра оборони України Віталій Половенко.

Дрони у війні в Україні

Раніше Бескрестнов звернув увагу на слова росіян про те, що поліпшені дрони нібито повністю стійкі до засобів РЕБ. Він наголосив, що окупанти справді ставлять кращі антени з великою кількістю елементів, але їх все ще можна придушити.

Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт наголосив, що Україні наразі складніше збивати "шагеди" через їхню велику кількість, а не через технологічні зміни в них.

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