Раніше британський уряд заявляв, що F-35B будуть озброєні ракетами Meteor до "середини цього десятиліття".

Британські винищувачі F-35B Lightning II хочуть обладнати новими ракетами класу "повітря-повітря" великої дальності Meteor та міні-крилатими ракетами класу "повітря-земля" Spear 3 до кінця десятиріччя. Про це повідомляє The War Zone.

"Британські Lightning Force наразі експлуатують ракети Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), ракети Advanced Short-Range Air-to-Air Missile (ASRAAM), та високоточні бомби Paveway IV. До кінця десятиліття і Meteor, і SPEAR 3 також будуть інтегровані в британські F-35", - повідомили у Міноборони у відповідь на письмовий запит державного міністра оборонних закупівель Джеймса Картліджа.

Інтеграція ракети Meteor до складу арсеналу винищувача F-35B ведеться доволі давно. Розробник літака - американська корпорація Lockheed Martin - отримала початкове фінансування ще у 2019 році. Раніше британський уряд заявляв, що F-35B будуть озброєні ракетами Meteor до "середини цього десятиліття". Вочевидь наразі ці терміни вже не актуальні.

Відео дня

Переваги ракети Meteor

MBDA Meteor - ракета класу "повітря-повітря" великої дальності, яка оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення. Вона має маршовий прямоточний повітряно-реактивний двигун, що дозволяє підтримувати високу швидкість на всій траєкторії польоту.

На думку багатьох експертів Meteor є найбільш потужною в світі ракетою такого класу, та забезпечує майже повну перевагу у повітрі над літаками Росії та КНР, які не мають таких озброєнь. Окрім того, більшість російських та китайських винищувачів, на відміну від F-35, не можуть похвалитись малою радіолокаційною помітністю, що також знижує їх шанси на перемогу.

F-35 для України

Нагадаємо, раніше експерти прийшли до висновку, що Україні не слід розраховувати на поставку F-35. Серед причин цього називають велику ціну винищувача, що майже вдвічі перевищує вартість F-16. Тож на думку аналітиків, американські платники податків навряд чи підтримають передачу новітніх літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: