Інтеграція ракет до безпілотників Akıncı та Bayraktar TB2 створює концепцію повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як ударні гелікоптери та ворожі безпілотники.

Турецький виробник бойових безпілотників Baykar має намір обладнати свої безпілотники, які використовує Україна, ракетами "повітря-повітря", щоб протистояти іранським дронам-камікадзе, які застосовує Росія.

Про це заявив генеральний директор компанії Халук Байрактар агенції dpa, передає Daily Sabah.

"Незабаром наші Bayraktar TB2 і Akıncı матимуть ракети "повітря-повітря". Не тільки для ураження безпілотників, але й інших ворожих літаків. Ми проводимо наші випробування", - сказав Байрактар.

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У турецьких БПЛА планується інтегрувати ракети Sungur ракетобудівної компанії Roketsan.

"Sungur є перевіреним боєприпасом, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти та безпілотники. Використання його з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) як ракети класу "повітря-повітря" змінить ситуацію", - сказав Мурат Ікінчі, генеральний менеджер Roketsan.

Зазначається, що інтеграція таких ракет до бойових безпілотників Akıncı та Bayraktar TB2 може створити недорогу концепцію повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як ударні гелікоптери та ворожі безпілотники, включаючи дрони-камікадзе, замість використання дорогих літаків з ракетами "повітря-повітря".

Байрактар також зазначив, що іранські дрони-камікадзе повільні, шумні та летять на низькій висоті, що робить їх "легкими мішенями".

"Ми повністю підтримуємо Україну в захисті свого суверенітету", - сказав Байрактар.

Він також визнав, що нещодавно Україна стала першою країною в світі, яка застосувала TB2 до військово-морської місії, але не став уточнювати подробиць.

Турецькі безпілотники в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які вже перебували на озброєнні, успішно зарекомендували себе на полі бою. Після початку великої війни кількість цих БПЛА в наших Збройних силах зростала.

Керівництво компанії-виробника цих безпілотників заявило, що підтримує Україну і не буде продавати свою продукцію до Росії. "Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх", - наголосив Халук Байрактар.

Більше того, власник компанії придбав земельну ділянку в Україні, розробив проект заводу з виробництва БПЛА і готовий реалізувати його до кінця попри перешкоди. Baykar планує протягом двох років завершити будівництво заводу. На цьому підприємстві планується виробляти новий реактивний надзвуковий безпілотник Bayraktar Kizilelma, а також БПЛА Bayraktar ТВ2 і Bayraktar Akinci. У відповідь на такі новини у Кремлі погрожують "демілітаризувати" завод.

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