США і Росія вирішили не дозволити останній своїй ядерній угоді втратити силу, але перегони в розробці тактичної ядерної зброї створюють нові ще більші ризики.

Світ цього тижня зможе трошки видихнути з полегшенням. Остання угода про контроль стратегічного озброєння між США і Росією під назвою New START не втратить свою силу 5 лютого. Хоча донедавна існував страх, що саме й станеться.

В останню мить російський президент Володимир Путін запропонував своєму американському колезі продовжити дію домовленостей ще на п'ять років. І така можливість передбачена умовами самого ядерного договору, - пише Bloomberg. Джо Байден погодився, але після того, як відчитав Путіна за масивні кібератаки проти США, ув'язнення опозиціонера Олексія Навального й інші російські останні порушення.

В короткостроковій перспективі нові перегони ядерного озброєння між Москвою і Вашингтоном вдасться уникнути. Принаймні, так здається. Але насправді є одна проблема. Якщо подивитися більш широко на світовий ядерний ландшафт, стане очевидно, що загроза катаклізму: умисного чи випадкового - тільки зростає.

Читайте такожСьогодні набув чинності договір про заборону ядерної зброїДоговір New START охоплює лише російський і американський арсенали стратегічних озброєнь. Він стосується боєголовок, які кожна з країн націлила на територію ворога. Угода нічого не говорить про так звану "тактичну" ядерну зброю. Це більш гнучкі і зазвичай менші боєголовки, збудовані для потенційного використання в зоні бойових дій для перемоги або уникнення поразки в неядерному конфлікті.

Але в цій тактичній категорії гонка озброєнь вже триває. І США, і Росія, виправдовуючи це оновленням арсеналів, розробили нові зразки ядерної зброї й технології їх доставки. Ці розробки включають речі, які в часи Холодної війни були науковою фантастикою. Наприклад, ядерна зброя на борту безпілотників, які запускають з субмарин, тепер реальність.

Нова гонка озброєнь сильно відрізняється від тієї, яку вели США і СРСР. В ті часи все змагання зводилося до фактичного підрахунку кількості боєголовок в розпорядженні ворога. Змагання тих часів стабілізувала божевільна, але переконлива логіка "гарантованого взаємного знищення".

Сьогоднішнє ж змагання покладається на новомодні технології, а також на нові військові стратегії, які стали можливими завдяки їм. Це розширення доступних сценаріїв підриває традиційний стратегічний розрахунок, який був заснований на теорії ігор, розробленій в часи Холодної війни.

Читайте такожРосія найближчим часом може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму - ДаниловОдним з результатів таких змін стало те, що всім 9 ядерним країнам стало дуже важливо подати "сигнал" про свої "позиції". Вони повинні пояснити свої наміри й зробити себе якомога більш передбачуваними для інших. Але більшість останніх таких "сигналів" не можна назвати заспокійливими. В статті 4 "Базових принципів", опублікованих минулого літа, Росія вказує, що одна з цілей її ядерного арсеналу - це "запобігання ескалації військових дій і їх зупинка на умовах, прийнятних для Російської Федерації".

Іншими словами, це формулювання передбачає, що Росія може відповісти на звичайний конфлікт ударом тактичної ядерної зброї. І це робить будь-яке протистояння надто небезпечним. Наприклад, конфлікт може початися гібридними методами на зразок тих, які Росія застосувала в 2014 році під час вторгнення в Україну, або ж з кібератак (як це сталося минулого року, коли російські хакери атакували 18 тисяч комп'ютерних систем США). Або ж все може початися з удару по супутниках ворога в космосі. Якщо ж протистояння посилиться й стане "неприйнятним", наступний крок може стати ядерним. І що далі?

Перший удар все ж буде здійснений десь далеко, можливо в Балтійському регіоні, про що говорить один з потенційних сценаріїв початку війни між Росією і НАТО. Для місцевого населення цей удар буде точно не "тактичним", а цілком остаточним. І це буде вимагати реакції альянсу.

Чи буде ця відповідь ядерним ударом? Яких масштабів? Він буде націлений проти російських сил чи міста? Більше того, як Росія в цьому гіпотетичному сценарії відреагує на "обмежений" контрудар НАТО? Коли ракети будуть летіти з надзвуковою швидкістю, для роздумів залишаться лічені хвилини.

Читайте такожThe Hill: Китай у наступне десятиріччя може подвоїти запас ядерних боєголовокГлобальну матрицю ускладнює існування ще 7 ядерних країн у світі. І найбільш зухвала з них - Північна Корея. Але Китай - найбільш амбітна. У нього вже приблизно 350 боєголовок в арсеналі, про що свідчать певні оцінки. Пентагон вважає, що Китай подвоїть свій арсенал впродовж найближчого десятиліття. Китай - головна причина, чому США і Росія не могли домовитися про належний перегляд договору New START. В Пекіні хотіли дізнатися, що зроблять американці з росіянами: дозволять Китаю наростити свій арсенал до такого ж розміру, як і в них, чи скоротять свої до розмірів китайського.

Це хороша теза для прес-конференції в Пекіні. Але вона не допоможе вирішити проблему, з якою зіштовхнулося людство: більше акторів будують ще більше озброєння із ще ширшим спектром технологічного і тактичного застосування. Ризик того, що в певний момент хтось десь "натисне на кнопку": умисно чи ні, - лише зростає.

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Переклад: Лесь Димань