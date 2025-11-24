Одне з питань, яке обговорюється – це обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Україна знаходиться у "критичному моменті", заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на парламентському саміті Кримської платформи в Стокгольмі.

"Ми працюємо тісно зі Сполученими штатами, європейськими партнерами, багатьма іншими країнами, визначаємо кроки, щоб закінчити цю війну Росії проти України й принести реальну безпеку. У медіа багато шуму, багато політичного тиску. Путін хоче легального визнання того, що він вкрав, зламати принципи територіальної цілісності й суверенітету. Це найбільша проблема, ви всі розумієте, що це означає. Він хоче цього не лише від України, він хоче цього від усього світу. І це дуже небезпечно", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна скоординувала з США ряд кроків, які дозволяють зберегти на столі переговорів надзвичайно важливі питання. Зокрема йдеться про повне звільнення всіх українських в'язнів за формулою всіх на всіх, а також цивільних і дітей, яких викрала Росія.

"Це важливі кроки, але щоб досягнути реального миру, треба більше. Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, передусім зі США, шукаючи компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть нас. І ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно робити вигляд, що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само по собі", – додав Зеленський.

Раніше журналісти Reuters повідомили, що вже цього тижня президент Володомир Зеленський може вирушити до США та обговорити з Дональдом Трампом "найчутливіші питання мирного плану, такі як територіальне питання".

Тим часом Financial Times пише, що в разі поступок України всією територією Донецької та Луганської областей, як того вимагає мирний план, Путін зможе отримати те, чого йому не вдалося захопити військовим шляхом з 2014 року. Зазначається, що така поступка буде вкрай спірною і дестабілізуючою для України, що також послужить інтересам Кремля.

