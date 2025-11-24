За відсутності бюджетних коштів кешбек не нараховуватимуть вже з січня.

З травня 2026 року українцям можуть припинити нараховувати гроші за програмою "Національний кешбек". За відсутності бюджетних коштів виплати припиняться раніше – з 1 січня наступного року.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510.

Згідно з текстом документу, перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів.

Якщо ж бюджетних коштів не вистачить, то нарахування кешбеку отримувачам припиняється, починаючи з 1 січня 2026 року, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється.

Також зазначається, що нарахування кешбеку отримувачам наступного року припиняється з 1 травня.

Програма "Національний кешбек" стартувала у жовтні 2024 року, коли користувачам почали нараховувати по 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва на спеціальну картку. Витратити кошти можна було на визначений перелік товарів і послуг – оплату комунальних послуг, мобільного зв'язку, ліки, благодійність тощо.

З 15 листопада розпочався прийом заявок у "Дії" на виплату коштів за програмою "Зимова підтримка", яка передбачає, що кожен українець може отримати одноразову допомогу в 1000 гривень. Гроші нараховуються на картку "Національний кешбек", а витратити їх можна на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

Для реалізації програми уряд змінив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Тепер кошти з програми не можна витратити на оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

