Навіть якщо вигіднішу для України угоду схвалить Трамп, вона майже напевно буде заблокована Росією.

Жорсткий термін до 27 листопада, який Дональд Трамп встановив Україні для схвалення мирного плану, може бути відсунуто, пише видання The Economist.

Після переговорів з українською делегацією щодо мирного плану в Женеві держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони перебувають "у процесі розробки", і переговори мають продовжитися найближчими днями.

При цьому будь-яка угода в Женеві має бути схвалена і президентом України Володимиром Зеленським, і американським лідером Дональдом Трампом, можливо, на зустрічі у Вашингтоні.

"Однак крайній термін для укладення угоди, встановлений на День подяки, і загрозу втрати Україною доступу до американських розвідданих і життєво важливої зброї, розвіяли, принаймні, на цей момент", - пише видання.

Як зазначає видання, план США з 28 пунктів був представлений Зеленському міністром оборони Пентагону Деном Дрісколлом на зустрічі в Києві, і він був "настільки однобоким, що нагадував список російських побажань, змішаний з економічними вимогами Трампа".

При цьому план виявив розбрід, суперництво і некомпетентність в адміністрації Трампа, зазначає The Economist:

"(Стів) Віткофф знову постає в ролі простака. (Джей Ді) Венс знову постає в ролі сили, яка прагне підірвати відносини між Америкою та Україною... Цього разу він просував відверто проросійський план. Саме Венс зателефонував Зеленському, щоб викласти його умови, а Дрісколл, університетський друг Венса, особисто передав це повідомлення".

При цьому Рубіо щосили намагався повернути ситуацію в потрібне русло, знайшовши угоду з українцями. Однак, як зазначає видання, все виглядало так, ніби він був абсолютно не в курсі ситуації.

"У якийсь момент він зателефонував стривоженим сенаторам зі свого літака, щоб запевнити їх, що план - російський документ, але потім, через кілька годин, дав задній хід. Він написав у соціальній мережі X, що план, зрештою, "розроблений США", - йдеться у статті.

Що стосується Трампа, він знову видав свою глибинну упередженість: симпатію до Росії і байдужість до України, знову звинувативши українське керівництво у "відсутності вдячності".

"При цьому навіть якщо вигіднішу для України угоду схвалить Трамп, її майже напевно заблокує Росія; а будь-яку прийнятну для Росії угоду, найімовірніше, відхилить український парламент. Усе це може незабаром призвести до нової кризи", - підкреслюється в статті.

Financial Times пише, що перетворити "мирний план" США на щось більш прийнятне для України та її європейських союзників буде непросто. Основні проблемні питання - це відмова від Донбасу, гарантії безпеки, скорочення ЗСУ, загальна амністія і питання заморожених активів РФ.

Тим часом командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що Росія не зацікавлена в реальному мирі і не підпише жодного мирного договору.

