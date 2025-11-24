Жорсткий термін до 27 листопада, який Дональд Трамп встановив Україні для схвалення мирного плану, може бути відсунуто, пише видання The Economist.
Після переговорів з українською делегацією щодо мирного плану в Женеві держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони перебувають "у процесі розробки", і переговори мають продовжитися найближчими днями.
При цьому будь-яка угода в Женеві має бути схвалена і президентом України Володимиром Зеленським, і американським лідером Дональдом Трампом, можливо, на зустрічі у Вашингтоні.
"Однак крайній термін для укладення угоди, встановлений на День подяки, і загрозу втрати Україною доступу до американських розвідданих і життєво важливої зброї, розвіяли, принаймні, на цей момент", - пише видання.
Як зазначає видання, план США з 28 пунктів був представлений Зеленському міністром оборони Пентагону Деном Дрісколлом на зустрічі в Києві, і він був "настільки однобоким, що нагадував список російських побажань, змішаний з економічними вимогами Трампа".
При цьому план виявив розбрід, суперництво і некомпетентність в адміністрації Трампа, зазначає The Economist:
"(Стів) Віткофф знову постає в ролі простака. (Джей Ді) Венс знову постає в ролі сили, яка прагне підірвати відносини між Америкою та Україною... Цього разу він просував відверто проросійський план. Саме Венс зателефонував Зеленському, щоб викласти його умови, а Дрісколл, університетський друг Венса, особисто передав це повідомлення".
При цьому Рубіо щосили намагався повернути ситуацію в потрібне русло, знайшовши угоду з українцями. Однак, як зазначає видання, все виглядало так, ніби він був абсолютно не в курсі ситуації.
"У якийсь момент він зателефонував стривоженим сенаторам зі свого літака, щоб запевнити їх, що план - російський документ, але потім, через кілька годин, дав задній хід. Він написав у соціальній мережі X, що план, зрештою, "розроблений США", - йдеться у статті.
Що стосується Трампа, він знову видав свою глибинну упередженість: симпатію до Росії і байдужість до України, знову звинувативши українське керівництво у "відсутності вдячності".
"При цьому навіть якщо вигіднішу для України угоду схвалить Трамп, її майже напевно заблокує Росія; а будь-яку прийнятну для Росії угоду, найімовірніше, відхилить український парламент. Усе це може незабаром призвести до нової кризи", - підкреслюється в статті.
Мирний план США - ви могли це пропустити
Financial Times пише, що перетворити "мирний план" США на щось більш прийнятне для України та її європейських союзників буде непросто. Основні проблемні питання - це відмова від Донбасу, гарантії безпеки, скорочення ЗСУ, загальна амністія і питання заморожених активів РФ.
Тим часом командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що Росія не зацікавлена в реальному мирі і не підпише жодного мирного договору.