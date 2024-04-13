Новий проект "Залізний полігон" мають запустити протягом місяця.

В Україні запустять проект "Залізний полігон" – нову, спрощену систему оцінки та випробування нових зразків зброї. Це має пришвидшити розробку зброї та її поставки війську, розповів "Суспільному" заступник головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко.

За його словами, проект запускають у співпраці ЗСУ та Міністерство стратегічної промисловості. Основна мета проєкту полягає в тому, аби підтримати українських розробників зброї, яких насправді дуже багато.

"Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів", — пояснив Лебеденко.

Відео дня

Як зауважив полковник, стара система є складнішою, вимагає більше процедур, а доступ виробників до випробувальних полігонів ускладнений.

Проект "Залізний полігон" буде зосереджено на трьох напрямках – роботизовані системи, безпілотники та системи РЕБ. Запрацювати проект має вже за місяць.

"Будь який виробник на будь-якій стадії виробництва його зразка має можливість звернутись до ЗСУ і отримати час та дату, коли він зможе прибути [на полігон] зі своїм зразком", — пояснює Лебеденко.

Виробництво зброї в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, уряд виділив гроші на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для об’єктів критичної інфраструктури. За словами прем’єр-міністра Шмигаля, Україні також необхідно посилювати систему протиповітряної оборони.

Також ми розповідали, що в Україні представили новий ударний безпілотник "Кажан". Цей БпЛА здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометрів на годину і на відстань до 12 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: