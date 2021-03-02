Підвищену скорострільність гвинтівці надає знімний коробчастий магазин, розрахований на п’ять патронів 14,5х114 мм.

Збройні сили України прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України у Facebook.

"Головне завдання великокаліберного "Алігатора" - знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої", - зазначили в Міноборони.

У Міноборони додали, що всі деталі гвинтівки, у тому числі й ствол, виготовлені українськими зброярами.

Технічні характеристики гвинтівки Alligator :

калібр - 14,5х114 мм;

початкова швидкість кулі - 980 м/с;

ефективна дальність пострілу - до 2000 м;

максимальна дальність польоту кулі - до 7000 м;

на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту;

загальна довжина зброї - 2000 мм, довжина ствола гвинтівки - 1200 мм;

загальна маса гвинтівки без магазину з патронами становить 22,5 кг.

Гвинтівка є класичним зразком "болтової" стрілецької зброї з поздовжньо-ковзним поворотним затвором, пише АрміяInform.

Вона споряджається знімним коробчастим магазином, що забезпечує підвищену скорострільність, розрахованим на п'ять патронів. Магазин має дві точки кріплення: передній вилчастий зачіп і задній фіксатор-клямка. Ствол має 8 нарізів з кроком 419 мм.

Ствольна коробка цієї гвинтівки виконана зі сталі, напрямні поверхні затвора в ствольній коробці хромовані, цим металом також вкриті патронник і канал ствола гвинтівки. На верхній частині ствольної коробки конструктори передбачили місце під установку спрямовувального типу Пікатінні. Також гвинтівка отримала надійний кнопковий запобіжник.

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Прийнятний для стрільця рівень відбою досягається завдяки сбалансованій вазі гвинтівки, а також тому, що частину енергії відбою забирає на себе дульне гальмо. Окрім цього, у "Алігаторі" втілено нове конструкторське рішення - ізолятор відбою. Він дозволяє стволу безпосередньо в момент пострілу, поки куля ще перебуває у стволі, здійснити вільний відкат назад, розтягуючи енергію відбою у часі, тим самим її пригашуючи.

Гвинтівка комплектується сошками, які регулюються по висоті й мають три позиції фіксації, також їх можна скласти для зручного транспортування. Крім цього, гвинтівка оснащена тактичною ручкою для перенесення. Має регульований по висоті упор під щоку.

Що таке антиматеріальні великокаліберні гвинтівки

Антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.

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Автори: Олександр Топчій, Костянтин Гончаров