Родичі загиблих в катастрофі МН17 вимагають від нідерландського депутата вибачень за "значок дружби" з РФ

13:31, 28 лютого 2018
Світ
4624 0
Родичі загиблих вважають, що підкреслювати дружбу депутатом недоречно / фото Geert Wilders‏, Twitter

Родичі загиблих у катастрофі рейсу МН17 малайзійських авіаліній вимагають у лідера право-радикальної партії Нідерландів "Партія для свободи" Гірта Вілдерса вибачень за те, що під час візиту до Москви він носив значок з прапорами Нідерландів та Росії як символ дружби між країнами.

На такий вчинок також відреагували у Фонді катастрофи МН17, передає кореспондент УНІАН.

Вілдер оприлюднив на своїй сторінці у Twitter відповідну світлину, на якій видно значок з прапорами, а також супроводив фото надписом: «Я ношу це з гордістю. Російсько-Нідерландський значок дружби».

Читайте такожРодичі жертв MH17 виграли суд в США у справі проти Гіркіна: $400 мільйонів компенсації - ЗМІ (відео)

У відповідь на це Піт Плуг, який втратив в катастрофі брата, його дружину та племінника від імені родичів загиблих вимагає від Вілдерса вибачень.

«Ми вимагаємо від Вілдерса вибачень, такого робити дійсно не можна. Не можна зізнаватися в любові до Росії, коли Росія причетна до катастрофи», - сказав він нідерландським ЗМІ.

У свою чергу, у Фонді катастрофи МН17 наголосили, що така поведінка депутата є недоречною.

«Російська Федерація причетна до вбивства 298 громадян, і підкреслення дружби з Росією депутатом є недоречним», - йдеться в повідомленні на сторінці Фонду у Twitter.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з РФ. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (ССГ), до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Країни - учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Нідерланди#катастрофа МН17