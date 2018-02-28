Родичі загиблих в катастрофі МН17 вимагають від нідерландського депутата вибачень за "значок дружби" з РФ

В Нідерландах родичі загиблих в катастрофі МН17 вимагають вибачень за носіння російсько-нідерландського значка від лідера праворадикальної партії.

Родичі загиблих у катастрофі рейсу МН17 малайзійських авіаліній вимагають у лідера право-радикальної партії Нідерландів "Партія для свободи" Гірта Вілдерса вибачень за те, що під час візиту до Москви він носив значок з прапорами Нідерландів та Росії як символ дружби між країнами.

На такий вчинок також відреагували у Фонді катастрофи МН17, передає кореспондент УНІАН.

Вілдер оприлюднив на своїй сторінці у Twitter відповідну світлину, на якій видно значок з прапорами, а також супроводив фото надписом: «Я ношу це з гордістю. Російсько-Нідерландський значок дружби».

Читайте такожРодичі жертв MH17 виграли суд в США у справі проти Гіркіна: $400 мільйонів компенсації - ЗМІ (відео)

У відповідь на це Піт Плуг, який втратив в катастрофі брата, його дружину та племінника від імені родичів загиблих вимагає від Вілдерса вибачень.

«Ми вимагаємо від Вілдерса вибачень, такого робити дійсно не можна. Не можна зізнаватися в любові до Росії, коли Росія причетна до катастрофи», - сказав він нідерландським ЗМІ.

У свою чергу, у Фонді катастрофи МН17 наголосили, що така поведінка депутата є недоречною.

«Російська Федерація причетна до вбивства 298 громадян, і підкреслення дружби з Росією депутатом є недоречним», - йдеться в повідомленні на сторінці Фонду у Twitter.

St. Vliegramp #MH17 keurt de actie van dhr #Wilders met kracht af. RF is betrokken bij de moord op 298 burgers. Het benadrukken van vriendschap met Rusland door een kamerlid is ongepast. Laat het JIT zonder deze interventies zijn werk doen. Excuses aan nabestaanden op zijn plaats — Stichting Vliegramp MH17/MH17 Disaster Foundation (@StichtingMh17) 28 лютого 2018 р.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з РФ. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (ССГ), до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Країни - учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу.