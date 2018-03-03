У Сіднеї розпочався масштабний гей-прайд Марді Гра (фоторепортаж)

Цьогоріч на Марді Гра вшанують групу 78 - активістів, які виступали на захист прав ЛГБТ в 1978 році. Нинішній щорічний гей-прайд зародився із правозахисних протестів тих років.

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