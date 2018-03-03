У Сіднеї розпочався масштабний гей-прайд Марді Гра (фоторепортаж)
Близько півмільйона учасників очікуються в суботу, 3 березня, на 40-му Сіднейському Марді Гра - щорічному фестивалі ЛГБТ-культури.
Про це повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.
Головною зіркою на відкритті головного гей-прайду Австралії стане співачка Шер. Вулицями Сіднея проїдуть 200 платформ із танцюристами на чолі із лесбійським мотоклубом Dykes on Bikes.
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