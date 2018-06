Поліція затримала крадія, який ледь не залишив без «Оскара» кращу акторку року

Чоловіка, який викрав статуетку «Оскар» у нагородженої нею актриси Френсіс Макдорманд, затримали правоохоронці.

Читайте такожКраще не згадувати: найгірші вбрання на Оскарі-2018 (фото)Як повідомляє TMZ, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, інцидента стався на балу після церемонії нагородження.

Актриса вчасно помітила крадіжку та звернулася до охоронців, які знайшли чоловіка зі статуеткою у руках та передали його поліції.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars#Dramapic.twitter.com/5tlsx4Ulwt