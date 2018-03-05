Поліція затримала крадія, який ледь не залишив без «Оскара» кращу акторку року

Інцидент стався на урочистому балу після церемонії нагородження.

Чоловіка, який викрав статуетку «Оскар» у нагородженої нею актриси Френсіс Макдорманд, затримали правоохоронці.

Читайте такожКраще не згадувати: найгірші вбрання на Оскарі-2018 (фото)Як повідомляє TMZ, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, інцидента стався на балу після церемонії нагородження.

Актриса вчасно помітила крадіжку та звернулася до охоронців, які знайшли чоловіка зі статуеткою у руках та передали його поліції.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars#Dramapic.twitter.com/5tlsx4Ulwt — Cara Buckley (@caraNYT) 5 марта 2018 г.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня у Лос-Анджелесі завершилася ювілейна, 90-а за рахунком, кінопремія "Оскар".

Френсіс Макдорманд визнали кращою акторкою року за свою роботу у фільмі «Три білборди під Еббінґом, Міссурі». Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи". Кращим фільмом визнали фентезійну мелодраму "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо.