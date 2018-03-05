Поліція затримала крадія, який ледь не залишив без «Оскара» кращу акторку року

19:59, 05 березня 2018
Світ
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У актриси Френсіс Макдорманд ледве не викрали &quot;Оскар&quot; / Twitter, Cara Buckley

Читайте такожКраще не згадувати: найгірші вбрання на Оскарі-2018 (фото)Як повідомляє TMZ, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, інцидента стався на балу після церемонії нагородження.

Актриса вчасно помітила крадіжку та звернулася до охоронців, які знайшли чоловіка зі статуеткою у руках та передали його поліції.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня у Лос-Анджелесі завершилася ювілейна, 90-а за рахунком, кінопремія "Оскар".

Френсіс Макдорманд визнали кращою акторкою року за свою роботу у фільмі «Три білборди під Еббінґом, Міссурі». Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи". Кращим фільмом визнали фентезійну мелодраму "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо.

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Новина в сюжеті: Оскар 2018
Теги: #кінопремія Оскар