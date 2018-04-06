У Конгресі США підготували законопроект з метою покарання РФ за отруєння Скрипаля

Мета законопроекту - покарати усіх причетних до застосування нервово-паралітичної речовини в британському Солсбері.

У Палаті представників Сполучених Штатів Америки (нижній палаті Конгресу) підготували законопроект з метою покарання Російської Федерації у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії.

Про це йдеться у спільній заяві членів Палати представників США Хоакіма Кастро та Майка Тьорнера, розміщеній на сайті Кастро.

"Російський уряд минулого місяця дозволив здійснити напад на Сергія та Юлію Скрипаль і офіцера Ніка Бейлі на британській території, що порушує міжнародне право та вказує на зростаючу агресію Путіна і зневагу до міжнародних норм і стандартів. Вкрай важливо, аби Сполучені Штати та наші міжнародні партнери продемонстрували рішучість з твердою відповіддю", - наголосили конгресмени.

"Саме тому ми представили двопартійну позицію у проекті закону "Сполучене Королівство проти порушень Росії", що зміцнює відданість США до Сполученого Королівства та НАТО шляхом покарання тих, хто відповідальний за напад у Солсбері, і спрямований стримувати кожного, хто вчинить подібні напади у майбутньому від імені російського уряду", - наголосили Кастро і Тьорнер.

Також сказано, що цей проект закону буде стосуватися російських фінансових інституцій, поки президент РФ Володимир Путін "не припинить його практику замовних вбивств емігрантів і дисидентів, які живуть за межами Росії".

"Ми маємо надіслати чіткий двопартійний сигнал, що Сполучені Штати підтримуватимуть наших союзників та не терпітимуть таких незаконних дій, і цей законодавчий акт саме це і робить", - наголосили конгресмени.

Читайте такожОтруєний у Британії Сергій Скрипаль вийшов з критичного стану

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна донька перебувають у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Зараз низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів.

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили за 4 російських дипломати, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія та Ірландія - по 1.

У відповідь в РФ вжили аналогічних заходів і вислали таку ж кількість дипломатів з цих країн.