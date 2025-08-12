Левітт також прокоментувала слова Трампа про візит до Росії.

У п'ятницю, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Їхні переговори будуть зосереджені на завершенні війни РФ проти України.

Таку заяву зробила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Коли її запитали про те, чи буде порушено інші теми в американо-російських відносинах, вона наголосила, що завершення війни і припинення вбивств зараз є для Трампа пріоритетним питанням.

Левітт також непрямо підтвердила, що президента України Володимира Зеленського на зустрічі не буде.

"Буде присутня тільки одна сторона, залучена у війну", – заявила вона.

Зазначається, що американський лідер не хоче проводити червоні лінії щодо України у відносинах із РФ, і закликає обидві сторони до діалогу, зокрема з гуманітарних питань.

За словами Левітт, для зустрічі Трампа і Путіна розглядали кілька місць. І у Вашингтоні вважають майбутній візит правителя РФ на Аляску "за честь".

Прессекретарка Білого дому також прокоментувала вчорашню заяву Трампа про те, що він відвідає Росію. На запитання про те, чи було це помилкою, вона відповіла так:

"Можливо, в майбутньому є плани візиту, а в п'ятницю, як відомо, президент зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці".

Переговори на Алясці: ви могли це пропустити

Президент України Володимир Зеленський вважає, що двостороння зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна може зіграти на руку Росії. За його словами, Путін здобуде особисту перемогу від цієї зустрічі.

WSJ писало, що Росія покладає великі надії на особисту зустріч між Путіним і Трампом. Зокрема, у Москві бачать можливість для перезавантаження відносин із Вашингтоном. Однак, як зазначають журналісти, мало що вказує на наміри Путіна піти на значущий компроміс, коли йдеться про війну проти України.

