В районі Чорнобиля полює хижий червонокнижний змієїд

Гнізда ці птахи влаштовують на верхівках дерев та харчуються, зазвичай, зміями.

В районі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника поселився птах-змієїд. Рідкісного птаха помітили співробітники заповідника, які оприлюднили відповідне фото.

"Змієїди вже активно полюють і переміщуються по своїх мисливських територіях. Інколи відпочивають на лініях електропередач, що слугують зручними оглядовими точками. Один із таких птахів був помічений поблизу с. Діброва, але, щойно під’їхало авто, він одразу перелетів - тому фото, як то кажуть, не з кращих", - зазначили дослідники.

За їхніми спостереженнями, після 15 серпня молоді пташенята почнуть залишати гнізда. Ще певний час вони триматимуться поряд із батьками, вчитимуться літати, орієнтуватися в просторі та здобувати їжу. Фахівці додають, що восени, у вересні-жовтні, більшість "малюків" вирушить у першу в житті міграцію - на зимівлю до Африки.

Змієї́д: що відомо про цікавого хижака

Це рід хижих птахів родини Яструбових (Accipitridae). Довжина тіла 60—80 см, маса 1-2 кг. Забарвлення верху тіла світло-коричневе, низ світлий зі строкатістю та темними грудьми, однотонно-бурий або зі світлими поперечними смугами. Хвіст помірної довжини (22—33 см), має поперечні смуги. Крила довгі та широкі (37—60 см). Голова велика (головним чином через видовжені потиличні пера). Очі великі, жовті. Лапи надійно захищені від укусів змій щільним оперенням гомілки та щитками цівки.

Представники роду є переважно осілими африканськими видами, проте мігруючий змієїд гніздиться від Середземноморського басейну до РФ, Близького Сходу й Індії, та зимує в Африці південніше Сахари та на схід до Індонезії. Мешкають у розріджених лісах, саванах, пустелях, поблизу від відкритих місць. Здобич видивляються у польоті (змієїд здатний зависати на місці подібно до боривітра).

Гнізда ці хижаки облаштовують, як правило, на верхівках дерев. Живляться майже виключно зміями: здобич міцно хапають двома лапами (біля голови і за тулуб), швидко вбивають та заковтують з голови. Рідше полюють на ящірок, а африканські види — також на птахів та дрібних ссавців.

Африканські види звичайні, в Євразії змієїд є рідкісним. У нас його охороняє Червона книга України.

Нагадаємо, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника мешкає особливий птах, що активізується вночі, - слуква лісова (вальдшнеп). Цей незвичайний птах з родини баранцевих, веде прихований спосіб життя у лісах Полісся, Лісостепу та горах Криму. За словами науковців, вальдшнеп має вражаючі очі, які дозволяють бачити майже на 360-градусів.

