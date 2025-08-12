Він зауважив, що Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу.

Україна не вийде з Донбасу. На цьому під час спілкування з журналістами наголосив президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання, яку конфігурацію обміну територіями пропонують американці, глава держави підкреслив: "Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину – наші території незаконно окуповані".

Зеленський зауважив, що Донбас для росіян – це "плацдарм для майбутнього нового наступу".

"Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі, або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну. Чому? Крим стовідсотково був плацдармом для наступу на південь нашої держави. Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію (вибачте, що так буду казати, але так є), а сепаратистів зробити російською армією", – сказав він.

Президент додав, що однією з найміцніших частин російських наступальних військ були саме люди, набрані з наших територій, окупованих після 2014 року. Тобто формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення.

"Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу "рускіх". Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків. І тому, на мій погляд, будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки. Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії", – підкреслив Зеленський.

Переговори щодо війни в Україні

15 серпня на Алясці планується проведення зустрічі між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Видання Politico з посиланням на свої джерела поширило інформацію, що США пропонують Росії повний контроль над Донецькою та Луганською областями в обмін на заморожування лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях.

Зеленський переконаний, що Росія прагне виторгувати собі зручніші позиції для поновлення війни. З цієї метою країна-агресор просуває ідею "обміну" однієї української території на іншу з наслідками, які нічого не гарантують.

