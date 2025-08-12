У Туреччині стурбовані масштабами харчових відходів.

Уряд Туреччини планує обмежити харчові відходи в готелях і ресторанах, запровадивши нові правила для "шведського столу" і "серпме" (сніданки з крихітних тарілок). Президентська рада з політики в галузі сільського господарства і продовольства збирається найближчим часом подати відповідний законопроєкт до парламенту, пише Sabah.

Зазначається, що систему "все включено" (all inclusive) у турецьких готелях пропонують замінити на "а-ля карт". Це формат, у рамках якого гості обиратимуть і замовлятимуть тільки те, що з'їдять.

За даними Фонду запобігання марнотратству (TİSVA), у Туреччині щорічно втрачається близько 23 млн тонн продуктів, а 35% овочів і фруктів не доходять до столу. Саме тому уряд хоче знизити масштаби харчових відходів.

У виданні підкреслили, що особливу увагу приділять хлібу. Журналісти зазначили, що щорічно в Туреччині викидають близько 4,38 млрд буханок.

Також уряд Туреччини планує заборонити викидати їжу на вулицю для безпритульних тварин, оскільки це забруднює міста і поширює бактерії. Замість цього залишки їжі пропонують централізовано передавати в притулки.

Крім того, ресторанам пропонують заборонити змушувати клієнтів замовляти страви строго на кожну людину. Наприклад, троє відвідувачів зможуть взяти сніданок тільки на двох.

