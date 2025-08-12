Туск підкреслив, що важливо не допустити, щоб між українцями і поляками виникали конфлікти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на інцидент, який трапився 9 серпня на Національному стадіоні імені Казімєжа Гурського у Варшаві, де українець розгорнув прапор УПА під час концерту. За його словами, Росія намагається вбити клин між Польщею та Україною, пише Reuters.

"З точки зору безпеки Польщі справді принципово важливо, щоб Путін не отримував подарунків до цих переговорів, а таким подарунком для Путіна, безсумнівно, став би конфлікт між українцями і поляками", - сказав Туск на засіданні уряду Польщі.

В агентстві нагадали, що кадри, на яких українець розмахував червоно-чорним прапором Української повстанської армії (УПА), викликали обурення серед поляків. Цю символіку в Польщі пов'язують із Волинською трагедією, через що вона є забороненою в країні.

Туск вважає, що це була провокація, вчинена російськими агентами. Він підкреслив, що особливо важливо не допускати подібних інцидентів перед зустріччю президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна 15 серпня.

Скандал через прапор УПА на концерті в Польщі - що відомо

Нагадаємо, що 9 серпня на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві виник скандал через використання фанатами прапора Української повстанської армії (УПА). Депутат польського Сейму Даріуш Матецький назвав це "знаком злочинців і катів предків".

У мережі поширили відео, на якому в натовпі майорять прапор України і червоно-чорний прапор Організації українських націоналістів.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що через цей інцидент із країни видворять 57 українців і шістьох білорусів, які були присутні на концерті Макса Коржа. Він підкреслив, що ситуація, яка так сильно шокувала громадськість, уже завершилася.

