Ця історія – не про те, що росіяни пропонують Україні вийти з Донбасу повністю, і за це вони готові вийти з якоїсь території, вважає український президент.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що під обміном територіями росіяни пропонують просто не наступати далі, а не вийти звідкись.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання про те, з яким планом на зустріч із президентом США Дональдом Трампом виходять росіяни, яка позиція американської сторони, і якими можуть бути обміни територіями.

"У нас був дзвінок з президентом Трампом і з деякими лідерами Європи. Упродовж дзвінка був сигнал від пана Віткоффа, який був також на дзвінку, що Росія готова до закінчення війни, до першого кроку, принаймні, до припинення вогню. І що це сигнал вперше від них. І всі під час дзвінка були на позитиві від цього, що є якийсь shift (зміна – ред.). Був сигнал, що є питання території", – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що під час того дзвінка він сказав, що не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання Конституції України. Він також не готовий обговорювати відповідні питання телефоном загалом.

"Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів. Американська сторона сказала, що ми передбачаємо формат зустрічей. Я сказав, що ми завжди підтримуємо зустрічі, ми готові до дипломатії. Який формат ви бачите? А вони бачили формат двосторонній і тристоронній. У мене були питання: який це двосторонній, як це може бути і як скоро може статися, де місце Європи в усій цій конструкції. Це були мої головні питання. Мені сказали, що двосторонній – президент України вже зустрічався з президентом США, і що передбачається зустріч президента США з Путіним. І тристороння зустріч, після двосторонньої зустрічі, – Америка, Україна, Росія", – повідомив Зеленський.

Він додав, що вважає дуже важливим присутність в тому чи іншому вигляді Європи в цій зустрічі, тому що "поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає".

"Навіть в фінансовому плані, фінансування потреб нашої армії, що є гарантією безпеки", – підкреслив Зеленський.

Тому він попросив особисто всіх лідерів, якщо вони не проти, і президента Трампа побудувати дискусію на рівні National Security Advisors (радників з питань нацбезпеки, – ред.) онлайн і, якщо знадобиться офлайн, після цього запропонувати формати зустрічі в тих форматах, про які вже зазначалось.

"Президент США, я йому вдячний за це, сказав: так, я відправлю, зустріч NSA буде, а всі інші зустрічі давайте після. Після розмов NSA онлайн і в Британії, стало зрозуміло, що те, що звучало по телефону, скоріш за все – не те саме, що Росія передавала американській стороні в двосторонній бесіді. На мій погляд, історія не про те, що "рускіє" пропонують Україні вийти з Донбасу повністю, і за це вони готові також з якоїсь території вийти. На мій погляд, за великим рахунком, вони пропонують просто не наступати далі, а не вийти звідкись. І, я думаю, в цьому суть", – сказав далі Зеленський.

За його словами, ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire (припинення вогню), то це обмін достатньо умовний.

"Це говорить про те, що тобі пропонують вийти з території, яку ти контролюєш, і за це ceasefire, тобто далі не буде наступу. Напевно, вони розуміють, що Харків вони все одно не отримають, і Сумську область вони все одно не отримають. І, якщо чесно, Кінбурнська коса, яка блокує морський порт Миколаєва, – там нема у них сил. Це не стратегічно для них. Вони просто хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, щоб ми віддали їм Донбас", – сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що російський диктатор Володимир Путін погодився зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення умов припинення вогню в Україні, оскільки американський лідер оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні. На його думку, це стривожило Путіна.

Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня в штаті Аляска. Цю інформацію підтвердив і помічник правителя РФ Юрій Ушаков.

10 серпня постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що найімовірніше, в рамках угоди про припинення вогню Україні та Росії доведеться здійснити "обмін територіями". Перед цим президент США сказав, що в рамках мирної угоди між Україною і Росією сторонам доведеться піти на територіальні поступки.

