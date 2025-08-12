Точне місце пожежі та наслідки наразі встановлюються.

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються.

"Наголошуємо, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції", - додали у Міненерго

У енергетичному відомстві додали, що інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація для найбільшого ядерного об’єкта в Європі.

"Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту", - додали в Міненерго і вчергове закликали до деокупації Запорізької АЕС та повернення її під фактичний контроль "Енергоатому".

Це вже далеко не перша позаштатна ситуація поблизу ЗАЕС. Так, 3 серпня МАГАТЕ заявило про вибухи і задимлення в районі одного з допоміжних обʼєктів, що знаходиться поруч із майданчиком.

За інформацією ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін може піти на підрив Запорізької атомної електростанції, якщо не зможе повністю захопити Україну.

