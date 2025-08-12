Диверсанти РФ потай проникли в кілька населених пунктів Донеччини.

Сили оборони України вживають заходів, щоб зупинити просування російських окупаційних військ на Добропільському та Покровському напрямках. Ворог намагається просочуватися через оборонні порядки українських захисників.

Таку заяву оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначається, що Сили оборони ведуть важкі бої проти переважаючих сил ворога. Тільки на Покровському напрямку росіяни зібрали понад 110 тисяч особового складу.

"Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Незважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки. Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти – Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що деякі ворожі групи вже знищені, решта – "в процесі знищення". Там зазначили, що ситуація на тому відтинку фронту "непроста й динамічна", але українські воїни вживають необхідних заходів для виявлення і знищення окупантів.

"Зокрема, рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон. Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", – резюмували в Генштабі.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Напередодні ввечері офіцер Богдан Кротевич заявив, що Покровськ та Мирноград майже в оточенні, а Костянтинівка – у напівоточенні.

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування ворога в напрямку Добропілля. Автори зазначили, що якщо нічого не змінюватиметься, може статися так, що Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ.

Сьогодні, 12 серпня, речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що інформація про прорив ворога у районі Покровська не відповідає дійсності.

"Станом на зараз ситуація на Покровському і Добропільському напрямках дещо збиває з пантелику тих, хто не розуміє як складаються мапи на основі відкритих джерел", – додав він.

