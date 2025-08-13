Держсекретар США пояснив, що телефонні розмови між Трампом та Путіним не принесли результатів, тому відбудеться особиста зустріч політиків.

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що зустріч президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним в п’ятницю, 15 серпня, в місті Анкоридж, штат Аляска є спробою з’ясування позицій, йдеться в інтерв’ю для Friends in the Morning, опублікованому на сайті Департаменту США.

Рубіо зауважив, що попередні три-чотири телефонні розмови голови Білого дому з кремлівським диктатором не дали очікуваних результатів, тому Трамп вважає за необхідно особисто зустрітися з Путіним, щоб оцінити ситуацію, "подивившись людині в очі".

"Люди повинні зрозуміти – для президента Трампа зустріч – це не поступка", - зауважив Рубіо.

Також державний секретар США відреагував на заяви в пресі, що зустріч з президентом США стала для Путіна перемогою й що таким чином він вийшов з ізоляції.

"Зустріч – це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент", - зазначив держсекретар США.

Рубіо вважає, що вони досить швидко зрозуміють під час зустрічі, чи мав цей підхід шанс на успіх.

Зустріч Трампа та Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що радник Кремля з питань зовнішньої політики Дмитро Суслов заявив, що кремлівський диктатор запропонував голові Білого дому "зручний шлях до виходу із ситуації". Путін очікує два можливих варіанти розвитку подій на зустрічі з Трампом. Перший - домовленість між РФ і США, без України та Європи. Вона передбачає виведення українських військ із тих районів Донбасу, де вони ще присутні. Натомість, Росія виводить свою армію із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. Примітно, що лінія фронту в інших зонах при цьому зберігається. Другий варіант - президент України Володимир Зеленський не погоджується на обмін територіями, тоді Трамп повністю припиняє всю військову допомогу Києву і не продає європейцям зброю для України.

Також ми писали, що видання BILD вважає, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви кремлівського диктатора під час візиту в Москву щодо припинення вогню в Україні. Путін запропонував не всеосяжне, а лише часткове припинення вогню, але він хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Кремлівський диктатор говорив лише про готовність припинити атаки по об'єктах енергетики та великих містах в тилу.

