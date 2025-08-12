Така промислова база може забезпечити довготривалу роботу у воєнних умовах.

Оборонні підприємства в Європі розширюються у три рази швидше, ніж у мирний час, займаючи понад 7 млн кв. метрів нових промислових площ, що означає переозброєння історичних масштабів. Про це повідомляє Financial Times.

За словами фахівців, будівельна активність на європейських підприємствах різко зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Висновки були отримані на основі супутникових даних, що охоплюють 150 об’єктів 37 компаній.

Аналіз показав, що площі, на яких фіксувалися зміни, зросли з 790 тис. кв. метрів у 2020–2021 роках до 2,8 млн кв. метрів у 2024–2025 роках. Зміни спричинені земельними роботами перед будівництвом, зведенням нових споруд, прокладанням доріг і проведенням інших робіт.

"‎Це глибокі й структурні зміни, які трансформують оборонну промисловість у середньо- та довгостроковій перспективі. Як тільки ви запускаєте масове виробництво снарядів, починається безперервний потік металів і вибухівки, що знижує вартість і складність виробництва ракет"‎, – говорить старший науковий співробітник Asia Pacific Forum Вільям Альберке.

Серед об’єктів із найбільшими масштабами розширення – спільний проєкт німецького оборонного гіганта Rheinmetall та угорської державної оборонної компанії N7 Holding, які збудували великий виробничий майданчик із виготовлення боєприпасів і вибухових речовин у Варпалоті (Угорщина).

Також розширюють виробничі потужності BAE Systems у Вельсі та збільшують потужності німецького заводу для виробництва ракет для ЗРК Patriot. Нові дані демонструють, що давно обіцяне "відродження оборонної галузі" в Європі починає втілюватися не лише в політичній риториці, а й у бетоні та сталі.

Це відбувається на тлі суперечок між урядами країн ЄС щодо того, як підтримувати постачання зброї Києву та водночас відновлювати власні запаси на тлі нестійкої підтримки з боку США.

Нещодавно гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що вартість основних бойових танків, а також інших бронемашин та артилерії у найближчі роки буде знижуватися. Причиною цього він вважає "тисячі й тисячі" замовлень на ці типи озброєнь.

А ще раніше стало відомо, що Німеччина активно працює над танком Leopard 3, який стане свого роду "мостом" до повноцінного танку нового покоління Main Ground Combat System, який з’явиться у майбутньому.

