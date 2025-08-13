В Білому домі довго шукали прийнятне місце для зустрічі Трампа та Путіна, оскільки на Алясці пік туристичного сезону.

Американські чиновники поспішали знайти та забронювати місце, де б в п’ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп міг зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. Вони зіштовхнулися з проблемою, оскільки літом пік туристичного сезону на Алясці й варіанти для зустрічі лідерів двох країн були обмеженими, пише CNN.

Вказується, що організатори саміту переглядаючи усі варіанти дійшли висновку, що єдиним містом у штаті Аляска, яке має прийнятні варіанти для проведення саміту, є Анкоридж.

Зазначається, що тільки об'єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідала вимогам для проведення історичної зустрічі.

Відео дня

Хоча, як вказує видання, Білий дім сподівався уникнути публічного прийому російського лідера та його оточення на території військової бази США.

Два представники Білого дому повідомили виданню, що саме в цьому місці відбудеться перша зустріч керівників США і Росії за останні чотири роки.

Вказується, що підготовка до саміту ще триває, у вівторок, 12 серпня, відбулася розмова між главами дипломатичних відомств двох країн — держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для обговорення "певних аспектів підготовки".

Як правило, зазначає видання, перед подібними зустрічами з іншою стороною проводяться тривалі переговори щодо порядку денного та результатів.

Проте, голова Білого дому підходить до цієї зустрічі як до "ознайомчої" сесії, не маючи особливих очікувань щодо її перебігу.

"Президент вважає, що потрібно подивитися на цього чоловіка, який сидить навпроти. Потрібно побачити його віч-на-віч. Потрібно вислухати його особисто. Потрібно оцінити його, подивившись на нього", – сказав Рубіо під час інтерв’ю на радіо.

Очікування від зустрічі Трампа та Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що переговори між Трампом та Путіним будуть зосереджені на завершенні війни РФ проти України. Левітт підтвердила, що на цій зустрічі не буде президента України Володимира Зеленського. Вона заявила, що буде присутня лише одна сторона, залучена в цю війну.

Також ми писали, що радник Кремля з питань зовнішньої політики Дмитро Суслов заявив, що Росія запропонувала США два можливих варіанти розвитку подій на саміті. Перший план полягає у виведенні українських військ із тих районів Донбасу, де вони ще присутні. Росія в такому випадку залишає Сумську, Дніпропетровську та Харківську області. При цьому, в інших зонах лінія фронту зберігається. Другий варіант - Трамп повністю припиняє всю військову допомогу Києву і продаж своєї зброї країнам Європи, якщо президент України відмовляється на обмін територіями.

Вас також можуть зацікавити новини: