За словами глави держави, українські питання мають обговорюватися щонайменше у тристоронньому форматі.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що продуктивні перемовини щодо України можливі лише за участі Києва. Водночас двостороння зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та правителя РФ Володимира Путіна може зіграти на користь Росії.

Такі переговори повинні відбуватися у тристоронньому форматі, наголосив Зеленський під час зустрічі з журналістами. Він нагадав, що підтримує підхід, про який раніше говорив президент США Дональд Трамп: спершу досягнення режиму припинення вогню, а вже потім – переговори з усіх інших питань.

"Бо предметні і продуктивні розмови без нас про нас не спрацюють. Вони можливі, але вони не будуть сприйматись по факту. Як я не можу нічого говорити про іншу державу або приймати рішення", – заявив український лідер.

Зеленський додав, що змістовні та продуктивні перемовини без участі України щодо її майбутнього не матимуть реальної сили. За його словами, російський диктатор Володимир Путін у такому форматі прагне насамперед отримати фотографію з Трампом.

"Я вважаю, що Путін виграє в цьому. Тому що він добивається, вибачте, фотографій. Йому потрібна фоточка з зустрічі з президентом Трампом. Якщо ми зустрічаємось втрьох і не домовляємося, то не домовляється Україна і Росія, а не Сполучені Штати. І Президент Трамп тут не тільки медіатор, він у переможній ситуації, бо Америка змогла посадити за стіл "рускіх" і українців", – сказав Зеленський.

Він додав, що не знає змісту можливої двосторонньої зустрічі Трампа і Путіна, яка, за повідомленнями, може відбутися на Алясці.

"Неважливо, що ми готові, а вони не готові – все це зайві деталі. Америка виглядає сильною, якою вона і є. Результату цієї двосторонній зустрічі на Алясці я не знаю. Тобто ми побачимо це з вами, напевно", – додав президент України.

Він підкреслив, що українські питання мають обговорюватися щонайменше у тристоронньому форматі.

Водночас, коментуючи тему санкцій, глава держави заявив, що зустріч Путіна на території США стане для нього особистою перемогою.

"Путін зробив кілька речей. Перше: він буде зустрічатись на території США, я вважаю, що це його особиста перемога. Друге: він виходить з ізоляції, тому що з ним зустрічаються на території США. Третє: він цією зустріччю якимось чином відтермінував санкційну політику", – зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що у Трампа є серйозні санкційні заходи, на які Україна очікує. Він також повідомив, що вже завтра запланована розмова із залученням Європи та США.

Переговори Трампа і Путіна

Як писав УНІАН, нещодавно стало відомо, що готується зустріч Трампа і Путіна. У Білому домі повідомили, що вона запланована на Алясці. Очікується, що вона відбудеться вже у пʼятницю, 15 серпня.

Співробітник BILD Маріус Кірмаєр вважає, що місце було обрано не просто так. Зокрема, у цій локації є логістична перевага – найбільше місто Аляски, Анкорідж, розташоване за 7 000 км від Москви і 5 500 км від Вашингтона. Для американського лідера перевага Аляски полягає також у тому, що він зможе провести "домашній захід" зі світовим політичним ефектом, припустив Кірмаєр.

