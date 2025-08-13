Минулого тижня Путін також провів телефонні розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном і з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Лідер РФ Володимир Путін напередодні запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці провів телефонну розмову з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, щоб поінформувати його про війну в Україні

Як пише Bloomberg з посиланням на північнокорейське агентство KCNA, під час розмови у вівторок Путін подякував Кім Чен Ину за підтримку війни в Україні. Два лідери "обмінялися думками з питань, що становлять взаємний інтерес". Раніше Кремль заявляв, що Путін поділився інформацією з Кім Чен Ином "у контексті майбутніх переговорів" із Трампом.

"Кім Чен Ин висловив тверду переконаність у тому, що КНДР завжди буде вірна духу договору між КНДР і Росією і повністю підтримає всі заходи, які російське керівництво вживе в майбутньому", - повідомило KCNA, маючи на увазі пакт про взаємну оборону, підписаний двома лідерами минулого року.

Кім і Путін домовилися про подальше зміцнення партнерства і "тісніші контакти в майбутньому", повідомило KCNA.

Телефонна розмова відбулася всього за три дні до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Минулого тижня Путін після оголошення про заплановану зустріч Путін також провів телефонні розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном і з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Раніше УНІАН повідомляв, що прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що переговори між Трампом і Путіним будуть зосереджені на завершенні війни РФ проти України. Левітт підтвердила, що на цій зустрічі не буде президента України Володимира Зеленського.

Як стало відомо CNN, зустріч Путіна і Трампа відбудеться на військовій базі в Анкоріджі, найбільшому місті Аляски.

