Щодо ймовірності військової операції США в Сирії

Вірогідність військової операції США проти Сирії в найближчий тиждень не є високою. Втім, прогноз може бути змінений згідно з динамікою розвитку ситуації в регіоні.

Заява Президента США щодо ракетного удару відбулася до його консультацій з Міністром оборони та Головою Комітету начальників штабів Збройних Сил США. Таким чином, месседж Дональда Трампа був зроблений за відсутності конкретного плану дій, розрахунків та оцінки ризиків військової операції.

Висунення авіаносної групи США на чолі з «Гаррі Труменом» з бази Норфолк у Віргінії 11 квітня дає підстави розраховувати на її прибуття в район Середземного моря не раніше, ніж за 6 днів. Відповідно початок розгортання групи в районі прибуття може початися з 17 квітня. Цей розрахунок свідчить про неадекватну оцінку швидкості перекидання групи першим заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, який вважає, що це станеться не раніше початку травня (очевидно, що розрахунок робився за аналогією швидкоті руху авіаносного крейсера «Адмірал Кузнєцов»). Маловірогідно, що враховуючи масштаб ймовірної операції та потребу у повітряній компоненті вона почнеться до прибуття групи в акваторію Середземного моря. Це може свідчити про те, що у випадку проведення повномасштабної операції (без наземної інтервенції) вона навряд чи почнеться раніше 20 квітня.

Висунення авіаносної групи США на чолі з «Гаррі Труменом» з бази Норфолк у Віргінії 11 квітня дає підстави розраховувати на її прибуття в район Середземного моря не раніше, ніж за 6 днів

Ризики безпосереднього бойового зіткнення між силами США та підрозділами ЗС РФ, що розміщені в Сирії, потребують проведення консультацій та досягнення консенсусу в Північноатлантичній Раді. Ймовірна атака на літак чи корабель США автоматично призведе до активізації статті Північноатлантичного Договору про колективну безпеку. Це вимагатиме готовності всіх членів Альянсу, а значить досить важких консультацій, зважаючи на досить обережну політику певних країн ЄС щодо конфронтації з Росією.

В той же час фальш-старт, яким виглядають заяви Дональда Трампа, насправді можуть дати поштовх більш активному тиску на Росію в економічній сфері. Ризик втягнення у військову конфронтацію з Кремлем в Сирії може зробити європейських партнерів рішучими у застосуванні більш жорстких економічних санкцій. Крім того, повідомлення Президента США дали можливість розвідці США проаналізувати потенційну реакцію РФ на удар, дії її системи командування та управління.

Ймовірна атака на літак чи корабель США автоматично призведе до активізації статті Північноатлантичного Договору про колективну безпеку

На сьогоднішній день вся система прийняття рішень на рівні військового командування Сирії замкнена на представників Міноборони Росії. За нашими оцінками, здійснення всіх військових операцій, включно з використанням хімічної зброї, узгоджено з російськими представниками в САР. Таким чином, подальше застосування хімічної зброї в Сирії напряму пов’язане з російською присутністю в країні та загальною спроможністю Росії підтримувати її за межами власних кордонів.

Існує вірогідність, що місця зберігання хімічної зброї Сирії переважно співпадає з місцями дислокації або присутності російських підрозділів. За нашими оцінками, урядові сили САР мають певний запас хімічної зброї, що не гарантує позбавлення їх можливості до повторення хімічних атак у випадку руйнації місць виготовлення зброї. Таким чином, проведення військової операції США з метою гарантованого припинення використання хімічної зброї сирійським режимом пов’язана з високими ризиками завдання удару по російських підрозділах. У зв’язку з цим виправданими виглядає лише обмежена операція з нанесення точкових ударів. За наявних ризиків, вона має сенс якщо:

- Пентагон має точні дані щодо місць розташування складів хімічної зброї та вони не знаходяться в місцях дислокації російського контингенту або не посилені російськими підрозділами.



- Операція буде обмежена ударом крилатими ракетами без використання літаків, (знизить вірогідність втрат в умовах ешелонованої російської системи ППО).



В той же час обмеження удару крилатими ракетами без застосування літаків зменшує його ефективність та гарантію придушення всіх потенційних цілей. Це зробить операцію демонстрацією сили без досягнення стратегічних цілей.



За такого сценарію очікуваний результат обмежених ракетних ударів буде меншим за наявні ризики та матиме здебільшого лише політичний ефект. В той же час саме цей сценарій є більш прийнятним для Адміністрації США у випадку прийняття рішення про військову операцію.

Анатолій Баронін, директор аналітичної групи Da Vinci